Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 78,09 (+0,81) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 91,58 (+0,85) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Азербайджан обвинил Армению в обстреле ГЭС Политика, 22:25 Губернатор пообещал «на самом высоком уровне» следить за делом Славиной Общество, 22:21 Владельцы 33,9% FESCO обвинили Магомедова в выводе $1 млрд из компании Бизнес, 22:17 Алиев назвал виновных в конфликте в Нагорном Карабахе Политика, 22:16 «Динамо» в первом матче после ухода Новикова победило «Краснодар» Спорт, 22:08 Пашинян напомнил об обязательствах России по договору перед Арменией Политика, 22:02 СМИ назвали немецкого тренера главным кандидатом на работу в «Динамо» Спорт, 21:47 Россия будет содействовать урегулированию конфликта Баку и Еревана Политика, 21:46 Врач предупредила о «самом опасном» при пандемии Общество, 21:38 Как устроены мобильные приложения для инвестирования РБК и Refinitiv, 21:25 Алексиевич заявила о «безумном состоянии» опасения ареста Политика, 21:23 «Бавария» обыграла «Герту» благодаря четырем голам Левандовски Спорт, 21:06 Армения сообщила о поимке иностранных шпионов Политика, 20:45 Врач сообщил об улучшении состояния Трампа Политика, 20:39
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Пашинян напомнил об обязательствах России по договору перед Арменией

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что Россия выполнит обязательства, предусмотренных в договоренности между двумя странами. Об этом Пашинян рассказал в интервью газете Bild.

«Я уверен, что Россия выполнит свои договорные обязательства, если такие случаи [использования общей системы ПВО] возникнут», — сказал Пашинян. Он отметил, что в Армении находится военная база России № 102 в Гюмри, а также у стран есть общая система ПВО (на базе находятся комплексы С-300). Согласно договору о функционировании базы, внешняя угроза для Армении будет восприниматься как внешняя угроза для России.

Пашинян не исключил обсуждение ввода российских миротворцев в Карабах
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

С начала конфликта Пашинян трижды созванивался с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр Армении приветствовал заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ о прекращении огня и заявил о готовности к переговорам о перемирии.

Как заявил президент страны Ильхам Алиев, Азербайджан готов ввести режим прекращения огня только при условии, если Армения выведет свои войска с «оккупированных территорий».

Боевые действия в Нагорном Карабахе снова вспыхнули 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов
Никол Пашинян Нагорный Карабах Россия
Материалы по теме
Армения сообщила об ожесточенных боях в Карабахе на двух направлениях
Политика
Пашинян не исключил обсуждение ввода российских миротворцев в Карабах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter