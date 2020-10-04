Пашинян напомнил об обязательствах России по договору перед Арменией

Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что Россия выполнит обязательства, предусмотренных в договоренности между двумя странами. Об этом Пашинян рассказал в интервью газете Bild.

«Я уверен, что Россия выполнит свои договорные обязательства, если такие случаи [использования общей системы ПВО] возникнут», — сказал Пашинян. Он отметил, что в Армении находится военная база России № 102 в Гюмри, а также у стран есть общая система ПВО (на базе находятся комплексы С-300). Согласно договору о функционировании базы, внешняя угроза для Армении будет восприниматься как внешняя угроза для России.

С начала конфликта Пашинян трижды созванивался с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр Армении приветствовал заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ о прекращении огня и заявил о готовности к переговорам о перемирии.

Как заявил президент страны Ильхам Алиев, Азербайджан готов ввести режим прекращения огня только при условии, если Армения выведет свои войска с «оккупированных территорий».