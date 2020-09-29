Пашинян второй раз позвонил Путину из-за ситуации в Карабахе

Никол Пашинян и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили в Кремле. Темой разговора стала ситуация в Нагорном Карабахе.

Телефонный разговор прошел по инициативе Еревана.

«Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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