Политика , 29 сен, 19:55
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Пашинян второй раз позвонил Путину из-за ситуации в Карабахе
Никол Пашинян и Владимир Путин
Президент Владимир Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили в Кремле. Темой разговора стала ситуация в Нагорном Карабахе.
Телефонный разговор прошел по инициативе Еревана.
«Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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