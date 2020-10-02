Эрдоган раскритиковал заявление Путина, Макрона и Трампа по Карабаху

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым вмешательство России, Франции и США в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил во время выступления перед членами Великого национального собрания (парламента).

«США, Россия и Франция почти 30 лет пренебрегали этой проблемой. Недопустимо, чтобы они участвовали в поиске решения по прекращению огня», — сказал он.

Эрдоган также подчеркнул, что военные действия удастся прекратить только в том случае, если армянский народ покинет территорию Нагорного Карабаха.

Ранее президенты России, Франции и США (Владимир Путин, Эмманюэль Макарон и Дональд Трамп) выразили соболезнования семьям погибших при боях в Нагорном Карабахе, а также призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению огня. Президенты заявили, что только так удастся урегулировать конфликт.