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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Эрдоган раскритиковал заявление Путина, Макрона и Трампа по Карабаху

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым вмешательство России, Франции и США в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил во время выступления перед членами Великого национального собрания (парламента).

«США, Россия и Франция почти 30 лет пренебрегали этой проблемой. Недопустимо, чтобы они участвовали в поиске решения по прекращению огня», — сказал он.

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Эрдоган также подчеркнул, что военные действия удастся прекратить только в том случае, если армянский народ покинет территорию Нагорного Карабаха.

Ранее президенты России, Франции и США (Владимир Путин, Эмманюэль Макарон и Дональд Трамп) выразили соболезнования семьям погибших при боях в Нагорном Карабахе, а также призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению огня. Президенты заявили, что только так удастся урегулировать конфликт.

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Фото:Osman Orsal / Reuters

Армения и Азербайджан возобновили боевые действия 27 сентября. Обе страны объявили военное положение и мобилизовали военнослужащих запаса. Власти Еревана обвинили Баку в том, что командование прибегает к использованию турецкой техники и сирийских наемников. Сообщалось, что армянский самолет Су-25 был сбит турецким истребителем F-16. При этом глава Азербайджана Ильхам Алиев опроверг информацию о привлечении наемников и стороннего вооружения.

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Позднее Анкара поддержала Баку и обвинила Ереван в нарушении перемирия. В ответ на данное заявление Армения обвинила Турцию во вмешательстве в нагорно-карабахский конфликт.

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