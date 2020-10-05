Главы МИД России, Франции и США призвали к прекращению огня в Карабахе

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп выпустили совместное заявление по поводу боев в Нагорном Карабахе 1 октября. Оно состояло из трех пунктов. Президенты выразили соболезнования родственникам погибших, призвали к немедленному прекращению боевых действий и попросили лидеров Армении и Азербайджана вернуться к переговорам.
«Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей «минской группы» ОБСЕ», — говорилось в документе.
О том, что стороны должны немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры, канцлер Германии Ангела Меркель заявила в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном.
Глава армянского правительства в интервью канадской газете Globe and Mail заявил, что условием перемирия в Нагорном Карабахе станет уход Турции с Южного Кавказа. «Прекращение огня возможно только в случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа», — сказал Пашинян тогда.
Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал заявление трех президентов и назвал неприемлемым вмешательство России, Франции и США в ситуацию в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что военные действия удастся прекратить только в том случае, если армянский народ покинет территорию Нагорного Карабаха.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не согласился с тем, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения. «Было ли какое-то дипломатическое решение за эти 28 лет? Посредники или другие международные организации представили нам политический путь урегулирования? Нет. Они заморозили конфликт. Но он не заморожен. Сколько нам ждать? Еще 30 лет? <...>. Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сделает это сам», — заявил он.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.