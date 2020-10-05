Главы МИД России, Франции и США призвали к прекращению огня в Карабахе

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп выпустили совместное заявление по поводу боев в Нагорном Карабахе 1 октября. Оно состояло из трех пунктов. Президенты выразили соболезнования родственникам погибших, призвали к немедленному прекращению боевых действий и попросили лидеров Армении и Азербайджана вернуться к переговорам.



«Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей «минской группы» ОБСЕ», — говорилось в документе.

О том, что стороны должны немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры, канцлер Германии Ангела Меркель заявила в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном.

Глава армянского правительства в интервью канадской газете Globe and Mail заявил, что условием перемирия в Нагорном Карабахе станет уход Турции с Южного Кавказа. «Прекращение огня возможно только в случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа», — сказал Пашинян тогда.

Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал заявление трех президентов и назвал неприемлемым вмешательство России, Франции и США в ситуацию в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что военные действия удастся прекратить только в том случае, если армянский народ покинет территорию Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не согласился с тем, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения. «Было ли какое-то дипломатическое решение за эти 28 лет? Посредники или другие международные организации представили нам политический путь урегулирования? Нет. Они заморозили конфликт. Но он не заморожен. Сколько нам ждать? Еще 30 лет? <...>. Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сделает это сам», — заявил он.