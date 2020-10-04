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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Меркель потребовала немедленно прекратить боевые действия в Карабахе

Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого они обсудили эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Канцлер выразила обеспокоенность продолжающимися столкновениями и ростом числа жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры», — сказано в сообщении.

Кроме того, Меркель поддержала заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) от 1 октября. Также, по словам Деммер, канцлер выступила за прекращение огня еще и по гуманитарным причинам для спасения жизней солдат.

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1 октября лидеры стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп в совместном заявлении призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

В районе непризнанной республики Нагорный Карабах (НКР) с 27 сентября возобновились вооруженные столкновения. В Армении, Азербайджане и НКР объявлены военное положение и мобилизация. Первые две страны обвиняют друг друга в начале вооруженный действий. Армения и Азербайджан сообщают о жертвах, на поле боя применяются артиллерия, танки, авиация.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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