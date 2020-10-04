Меркель потребовала немедленно прекратить боевые действия в Карабахе

Ангела Меркель (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого они обсудили эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Канцлер выразила обеспокоенность продолжающимися столкновениями и ростом числа жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры», — сказано в сообщении.

Кроме того, Меркель поддержала заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) от 1 октября. Также, по словам Деммер, канцлер выступила за прекращение огня еще и по гуманитарным причинам для спасения жизней солдат.

1 октября лидеры стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп в совместном заявлении призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.