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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев не согласился с отсутствием военного решения конфликта в Карабахе

Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не согласился с тем, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, которое опубликовано на сайте лидера республики.

«Я часто слышу, что у конфликта нет военного решения. Во-первых, я с этим не согласен. Во-вторых, если нет военного решения, то тогда дайте нам невоенное решение, дайте нам дипломатическое решение. Следуйте резолюциям Совета Безопасности ООН», — сказал Алиев.

По его словам, переговоры по урегулированию конфликта длятся с 1992 года.

«Было ли какое-то дипломатическое решение за эти 28 лет? Посредники или другие международные организации представили нам политический путь урегулирования? Нет. Они заморозили конфликт. Но он не заморожен. Сколько нам ждать? Еще 30 лет? <...> Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сделает это сам», — заявил президент Азербайджана.

Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Карабахе
Политика
Ильхам Алиев

Материал дополняется.

Автор
Виктория Полякова
Ильхам Алиев Нагорный Карабах Азербайджан
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