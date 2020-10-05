В Нагорном Карабахе заявили о пойманных в ловушку силах Азербайджана

По информации пресс-секретаря главы непризнанной республики, военные изобразили отступление и смогли разбить подразделение Азербайджана. В маневре Баку потерял 200 солдат, сообщили в Нагорном Карабахе

Азербайджанские военнослужащие (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Силы Нагорного Карабаха смогли поймать в ловушку подразделение вооруженных сил Азербайджана и уничтожить их большую часть, заявил пресс-секретарь главы непризнанной республики Ваграм Погосян.

По его словам, нагорнокарабахские военные использовали «тактические трюки» на одном из самых сложных направлений ведения боев и изобразили отступление.

«Враг, пытающийся быстро занять позиции армянских сил, оказался в ловушке. Тогда большая часть азербайджанского подразделения была уничтожена. Оставив на поле боя более 200 убитых солдат, враг обратился в бегство», — написал Погосян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что страна продолжает успешную операцию. По словам главы государства, в понедельник армия его страны освободила три села в Джабраильском районе и несколько стратегических высот на различных направлениях.