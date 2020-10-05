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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Нагорном Карабахе заявили о пойманных в ловушку силах Азербайджана

По информации пресс-секретаря главы непризнанной республики, военные изобразили отступление и смогли разбить подразделение Азербайджана. В маневре Баку потерял 200 солдат, сообщили в Нагорном Карабахе
Азербайджанские военнослужащие
Азербайджанские военнослужащие (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Силы Нагорного Карабаха смогли поймать в ловушку подразделение вооруженных сил Азербайджана и уничтожить их большую часть, заявил пресс-секретарь главы непризнанной республики Ваграм Погосян.

По его словам, нагорнокарабахские военные использовали «тактические трюки» на одном из самых сложных направлений ведения боев и изобразили отступление.

«Враг, пытающийся быстро занять позиции армянских сил, оказался в ловушке. Тогда большая часть азербайджанского подразделения была уничтожена. Оставив на поле боя более 200 убитых солдат, враг обратился в бегство», — написал Погосян.

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Фото:Aziz Karimov / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что страна продолжает успешную операцию. По словам главы государства, в понедельник армия его страны освободила три села в Джабраильском районе и несколько стратегических высот на различных направлениях.

Минобороны Азербайджана также опубликовало фото военной техники, заявив, что она была оставлена армянскими военными и уничтожена азербайджанской армией в боях. Дату захвата техники ведомство не уточнило.

Накануне Армения и Азербайджан разошлись во мнениях относительно того, захвачен ли город Джабраил азербайджанскими военными или нет. Изначально об этом заявил Алиев, а также сообщили в Турции, сославшись на «источники в Азербайджане».

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Однако в Минобороны Армении и Нагорном Карабахе эту информацию опровергли, назвав ее «абсолютно ложной».

Обострение нагорнокарабахского конфликта началось 27 сентября, причем Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале агрессивных действий по отношению к противнику. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что целью Баку является уничтожение армянского народа (большая часть населения Нагорного Карабаха — армяне). В Азербайджане же считают, что территория непризнанной республики оккупирована Арменией.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Мария Лисицына
Нагорный Карабах Азербайджан
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