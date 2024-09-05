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ВЭФ-2024 ,  
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Кремль назвал военную операцию на Украине «крайней мерой»

Песков: военная операция стала крайней мерой после отказа Украины от диалога
Сюжет
ВЭФ-2024
Сюжет
Военная операция на Украине
Военная операция стала крайней мерой, Россия пошла на это из-за отказа Киева и Запада от любых предложений о диалоге, сказал Песков. Для Москвы главное — достичь целей, «а уже дальше какими методами — это вторично», добавил он
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Начало Россией военной операции на Украине стало крайней мерой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«СВО (специальная военная операция. — РБК) — это крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге», — сказал пресс-секретарь.

Для Москвы, по словам Пескова, главное — достичь поставленных целей, «а уже дальше какими методами — это вторично».

«Предпочтительно, конечно, сделать это мирными способами, но мы видим, что ни Вашингтон, ни европейские государства, ни ведомая ими Украина не склонны сейчас к политико-дипломатическим способам. Поэтому СВО должна продолжаться до полного достижения целей», — подчеркнул он.

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Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта, добавил Песков.

Объявляя о начале военной операции 24 февраля 2022 года, Путин назвал ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей». Позднее он также сказал, что целью является ликвидация антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает России. Также к целям спецоперации президент причислял защиту людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.

К нынешним событиям на Украине привел «антигосударственный переворот» 2014 года, а действия России только ускорили некоторые «неизбежные процессы», говорил ранее президент. «Признать их (ДНР и ЛНР. — РБК) независимость и бросить просто на произвол судьбы — это вообще неприемлемо», — объяснял он. Россия знала о том, что «готовили» в Киеве, поэтому решила начать спецоперацию, чтобы предотвратить действия ВСУ в Донбассе, также отмечал Путин.

Россия также считала, что партнеры исполнят минские соглашения, но когда стало ясно, что Киев, Берлин и Париж не намерены этого делать, Москва перешла «к инструментам военного характера», сказал президент в феврале.

В конце августа, после вторжения украинских сил в Курскую область, Песков заявил, что тема переговоров с Киевом «изрядно потеряла актуальность». Путин позднее подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но отметил, что армии необходимо разобраться с «бандитами» в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди целей ВСУ в Курской области пополнение обменного фонда. Российский МИД исключил переговоры с Киевом об обмене территорий.

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Дмитрий Песков Военная операция на Украине Украина Владимир Путин переговоры Запад
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