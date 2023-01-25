Путин назвал целью спецоперации защиту людей «исторической России»

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Целью спецоперации является защита людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях, заявил президент России Владимир Путин во время общения со студентами в научно-технологическом центре МГУ «Воробьевы горы». Трансляция шла в эфире телеканала «Россия 24».

«Цель, как я уже много раз говорил, — прежде всего защита людей, и прежде всего, защита России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях», — сказал он в ходе общения со студентами, добавив, что этого «мы не можем допустить».

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