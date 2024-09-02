Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной

Путин: Россия не отказалась от переговоров с Украиной, но надо разобраться с ВСУ

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров, но российской армии необходимо разобраться с «бандитами» в Курской области, заявил президент Владимир Путин. Бандитами он назвал украинских военных.

Путин выразил надежду, что Киев пойдет на переговоры после провала украинской армии в Курской области. По его мнению, у противников России «возникнет желание действительно — не на словах, а на деле — переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами». «Мы никогда от этого не отказывались», — отметил президент.

Однако, добавил Путин, сначала необходимо «разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом». Он уточнил, что ВСУ атаковали Курскую область, чтобы прекратить наступление России на «главных участках» в Донбассе, но российские военные в ответ берут под контроль территории «квадратными километрами».

Бои между российской армией и украинской начались 6 августа, под контролем Украины оказалось 28 населенных пунктов, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. 12 августа, через шесть дней после начала боев в Курской области, Путин потребовал от Минобороны «выбить» украинские силы с российской территории. Тогда же президент заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто наносит удары «по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики».