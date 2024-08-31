 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров исключил переговоры с Киевом об обмене территорий России

Сюжет
Военная операция на Украине
В 2022 году России и Украине было сравнительно легко договориться о мире на переговорах в Стамбуле, сейчас же ситуация осложнилась, указал Лавров. В любом случае, вопрос о статусе российских территорий не ставится
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Россия не будет вести переговоры о статусе своих территорий, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Лавров комментировал атаку ВСУ на Курскую область. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский называл в числе целей наступления «пополнение обменного фонда».

«То, что сейчас политологи обсуждают, и то, что даже Зеленский говорит, иногда по Фрейду у него выскакивают признания. Он же сказал, что это будет нужно для последующих обменов. И пленных наберу, и квадратные километры захвачу. Достаточно так простодушно, наивно. Мы свою территорию не обсуждаем ни с кем. И переговоров про свою территорию не ведем», — отметил Лавров.

Глава МИДа напомнил о позиции президента Владимира Путина, указывавшего, что Россия не исключает переговоров, но те, кто выступает против них, должны понимать: чем дольше их тянут, тем труднее будет договариваться. Так, во время переговоров в Стамбуле в 2022 году договориться было легко, по сравнению с нынешней ситуацией, уверен Лавров.

«Мы готовы урегулировать ситуацию на основе реалий. Реалий на земле, реалий в Конституции Российской Федерации, где четко записано, что у нас теперь есть кроме Крыма еще четыре новых субъекта Федерации», — заявил Лавров. Еще одно принципиальное условие — отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле заявили, что мирные предложения по Украине не аннулированы
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Условия для мирных переговоров, которые 14 июня озвучил Владимир Путин, включают согласие Киева на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, фиксацию статуса ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как субъектов России. Помимо этого, должны быть сняты санкции с России. Киев назвал данные условия ультиматумом. Москва в свою очередь отвергает условия Украины, которые включают вывод российских войск, контроль радиационной и ядерной безопасности и т.д.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Сергей Лавров МИД Украина мирные переговоры
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Лавров счел неактуальными мирные переговоры с Украиной
Политика
Кремль не увидел расширения перспектив для мира после переговоров с Моди
Политика
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Событие Кэррингтона и геомагнитные бури: как изучают СолнцеРБК и Сбер, 17:44
Иран отверг обвинения в обучении российских военнослужащихПолитика, 17:42
В Калининградской области запустили новый морской терминал в ПионерскомОбщество, 17:38
Сотрудники МЧС локализовали пожар на Бережковской набережной в МосквеОбщество, 17:07
ЦСКА обыграл «Химки» и поднялся на третье место в Российской премьер-лигеСпорт, 16:59
Режиссер шоу Загитовой ответила Рудковской на обвинения в плагиатеСпорт, 16:59
В Харькове и Сумах прозвучали взрывыПолитика, 16:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Левые инициировали процедуру импичмента Эмманюэля МакронаПолитика, 16:34
«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче лидеров АПЛСпорт, 16:30
Соболев не попал в состав «Зенита» на матч с «Пари НН»Спорт, 16:28
Пашинян поблагодарил пограничников России за службу в аэропорту ЗвартноцПолитика, 16:24
Лавров исключил переговоры с Киевом об обмене территорий РоссииПолитика, 16:20
СК рассказал о фигурантах коррупционного дела генерала БулгаковаПолитика, 16:11
В Минобороны назвали потери ВСУ за все время боев в Курской областиПолитика, 15:50