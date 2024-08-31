Лавров исключил переговоры с Киевом об обмене территорий России

В 2022 году России и Украине было сравнительно легко договориться о мире на переговорах в Стамбуле, сейчас же ситуация осложнилась, указал Лавров. В любом случае, вопрос о статусе российских территорий не ставится

Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Россия не будет вести переговоры о статусе своих территорий, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Лавров комментировал атаку ВСУ на Курскую область. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский называл в числе целей наступления «пополнение обменного фонда».

«То, что сейчас политологи обсуждают, и то, что даже Зеленский говорит, иногда по Фрейду у него выскакивают признания. Он же сказал, что это будет нужно для последующих обменов. И пленных наберу, и квадратные километры захвачу. Достаточно так простодушно, наивно. Мы свою территорию не обсуждаем ни с кем. И переговоров про свою территорию не ведем», — отметил Лавров.

Глава МИДа напомнил о позиции президента Владимира Путина, указывавшего, что Россия не исключает переговоров, но те, кто выступает против них, должны понимать: чем дольше их тянут, тем труднее будет договариваться. Так, во время переговоров в Стамбуле в 2022 году договориться было легко, по сравнению с нынешней ситуацией, уверен Лавров.

«Мы готовы урегулировать ситуацию на основе реалий. Реалий на земле, реалий в Конституции Российской Федерации, где четко записано, что у нас теперь есть кроме Крыма еще четыре новых субъекта Федерации», — заявил Лавров. Еще одно принципиальное условие — отказ Киева от вступления в НАТО.

Условия для мирных переговоров, которые 14 июня озвучил Владимир Путин, включают согласие Киева на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, фиксацию статуса ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как субъектов России. Помимо этого, должны быть сняты санкции с России. Киев назвал данные условия ультиматумом. Москва в свою очередь отвергает условия Украины, которые включают вывод российских войск, контроль радиационной и ядерной безопасности и т.д.