Кремль заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность

Не все сообщения о контактах Москвы и Киева правдивы, сказал Песков. WP сообщала, что стороны готовились к тайным переговорам в Катаре о прекращении огня, но процесс сорвался из-за вторжения в Курскую область

Фото: Ukrainan Armed Forces / Reuters

Тема переговоров с Украиной в настоящий момент «изрядно потеряла свою актуальность», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Вы слушали Маяк».

«Сообщений о различных контактах публикуется очень много, и далеко не все они правдивы», — сказал он.

Помощник президента Юрий Ушаков говорил неделю назад, что предложения России по мирному урегулированию не аннулированы, но пока из-за боев в Курской области речи о переговорах не идет. «На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем», — пояснил он. По его мнению, сейчас «было бы некстати вступать в переговорный процесс», а будущее диалога зависит от ситуации, в том числе на поле боя.

Бои в Курской области продолжаются почти три недели, с 6 августа. Власти Украины объясняли вторжение в регион стремлением улучшить будущие переговорные позиции. Другим способом склонить Москву к диалогу источники The Guardian называли удары по российской территории дальнобойным вооружением.

По сведениям The Washington Post, российская и украинская делегации планировали встретиться в Катаре, чтобы достичь взаимопонимания по всеобъемлющему соглашению о прекращении конфликта, а также договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев. Однако процесс подготовки встречи сорвался из-за операции ВСУ в Курской области.

«Россия не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время», — уточнил один из источников WP.

В МИДе подчеркнули, что таких переговоров «не велось и не ведется».