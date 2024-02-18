Путин объяснил, почему военная операция не началась раньше

Россия считала, что партнеры исполнят минские соглашения, заявил Путин; когда стало ясно, что Киев, Берлин и Париж не намерены этого делать, Москва перешла «к инструментам военного характера»

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Россия не начала военную операцию на Украине раньше, поскольку полагала, что минские соглашения будут соблюдать все стороны, заключившие договоренности, заявил президент Владимир Путин телеведущему Павлу Зарубину.

«Потому что рассчитывали на порядочность наших партнеров. Рассчитывали, что достигнутые договоренности будут исполняться всеми», — сказал Путин. По словам президента, Россия позже узнала «истинное положение дел» о том, что Франция и Германия не собирались выполнять соглашения: «Мы же этого не знали, старались их реализовать, как бы сложны они ни были для обеих сторон».

По словам Путина, нежелание партнеров стало понятно, когда «действующее руководство Украины объявило устами первого лица, что ему ничего не нравится из этих минских соглашений». «А война-то идет, люди гибнут», — сказал он и добавил, что «люди Донбасса обратились с просьбой о помощи» к России. После этого российская сторона перешла «от мирных инструментов к инструментам военного характера».

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Подписывали документ Путин и тогдашние лидеры Украины, Франции и Германии — президенты Петр Порошенко и Франсуа Олланд, а также канцлер Ангела Меркель. Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса. Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись.

В декабре 2022 года Меркель в интервью изданию Zeit заявила, что минские соглашения заключались, чтобы «дать Украине время», и Киев использовал его, «чтобы стать сильнее». Олланд тогда же поддержал экс-канцлера, сказав, что договоренности «заморозили» конфликт Москвы и Киева, что позволило Украине укрепить армию и «на время остановило наступление россиян». Путин заявил, что слова политиков разочаровали его, все участники соглашения «обманывали» Россию, а переговоры велись для «накачки» Украины западным оружием. Отказ Киева от минских соглашений он назвал «непосредственным триггером» для начала полномасштабных боевых действий на Украине.

В марте 2023 года, говоря о сроках начала военной операции, Путин также отмечал, что Россия не стремилась к конфронтации и рассчитывала решить конфликт мирными средствами. По его словам, решение касалось готовности страны «к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны» (присоединения Крыма к России в 2014 году).

