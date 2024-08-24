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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский рассказал о целях ВСУ в Курской области

Зеленский: ВСУ в Курской области не добиваются усиления позиций на переговорах
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ не преследуют цель усилить переговорные позиции атаками на Курскую область, задачи — пополнение обменного фонда и предотвращение наступления в Сумской области, заявил Зеленский. Путин счел вторжение «масштабной провокацией»
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Целью операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не является усиление позиций Киева на переговорах по урегулированию конфликта, заявил президент Владимир Зеленский в ходе мероприятия по случаю Дня независимости страны. Его слова приводит украинское издание «Страна».

«Кто-то говорит, что мы разыгрываем карту для диалога. Какой диалог? Этот «кто-то» был [президент России Владимир] Путин», — сказал он.

8 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал целью операции в Курской области усиление позиций Киева на переговорах. 12 августа с аналогичным заявлением выступил Путин. Президент России назвал бесперспективными подобные действия и указал на желание Украины «посеять рознь» в российском обществе и запугать людей, но россияне, по его словам, «единодушно» поддержали всех, кто попал в беду, и армию.

«Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с нашими партнерами. Мы сказали, как дипломатично идем к справедливому миру и окончанию войны», — заявил Зеленский. Среди целей ВСУ в Курской области он перечислил пополнение обменного фонда, предотвращение наступления на Сумскую область и информационную составляющую вопроса о возможной переброске военного контингента России с основной линии фронта. Ранее украинский лидер говорил о необходимости создания «буферной зоны».

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Наступление ВСУ в Курской области продолжается с 6 августа. Врио губернатора Алексей Смирнов признавал, что Украине удалось установить контроль над 28 населенными пунктами. По состоянию на 22 августа регион покинули более 130 тыс. жителей, еще около 20 тыс. продолжают оставаться в приграничье. Главком ВСУ Александр Сырский объявил о создании военной комендатуры «для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения».

Путин назвал произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал подготовить «достойный ответ». 23 августа посол России в США Анатолий Антонов утверждал, что глава государства уже принял решение и «все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области». Он не привел подробностей, в чем будут заключаться ответные действия.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Курская область переговоры Владимир Зеленский Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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