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Доверенное лицо Тихановской уехала из Белоруссии

Доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова покинула страну. Ранее ее арестовали на десять суток за нарушение закона о массовых мероприятиях
Ольга Ковалькова
Ольга Ковалькова (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова уехала в Польшу. Она сейчас в Варшаве. Накануне ее выпустили из СИЗО, заявил РБК представитель координационного совета.

Ковалькову задержали в Белоруссии в конце августа и арестовали на 10 суток. Ее обвинили в нарушении закона о массовых мероприятиях. В протоколе было указано, что Ковалькова принимала активное участие в митинге перед входом Минского тракторного завода, публично призывала к забастовке и обсуждала с собравшимися работу органов госуправления.

Тихановская вскоре после президентских выборов также покинула Белоруссию и уехала в Литву. «Не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. <...> Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит», — объяснила она в видеообращении после своего отъезда.

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Светлана Тихановская

По данным ЦИКа, на выборах президента Белоруссии Тихановская набрала 10,1% и проиграла действующему главе республики Александру Лукашенко, получившему 80,1%. Оппозиция официальные результаты голосования не признала и обвинила власти в их фальсификации.

В середине августа Тихановская объявила о создании в Белоруссии нового оппозиционного органа — Координационного совета по трансферу власти. В него должны войти представители всех объединений, заинтересованных в мирной передаче власти в стране.

Из 70 членов совета семь образуют президиум. В него вошли Ковалькова, лидер забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, юрист Лилия Власова, адвокат Максим Знак, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко и еще одна соратница Тихановской Мария Колесникова.

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Некоторых членов координационного совета задерживали в рамках административных дел, связанных с организацией массовых акций. Так, вместе с Ковальковой на десять суток арестовали Дылевского, которого обвинили в организации несанкционированного митинга, а Колесникову, Знака и Алексиевич вызывали на допросы. 31 августа была задержана Власова.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

 

Лукашенко создание координационного совета назвал попыткой захватить власть. По его словам, в состав оппозиционного органа вошли «откровенно отвязанные нацисты» и «обиженные» бывшие чиновники.

25 августа Конституционный суд Белоруссии признал незаконным создание координационного совета. В отношении членов совета завели уголовные дела по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

Авторы: Александр Атасунцев, Виктория Полякова
Теги: Белоруссия, Светлана Тихановская
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