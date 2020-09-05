Доверенное лицо Тихановской уехала из Белоруссии

Доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова покинула страну. Ранее ее арестовали на десять суток за нарушение закона о массовых мероприятиях

Ольга Ковалькова (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова уехала в Польшу. Она сейчас в Варшаве. Накануне ее выпустили из СИЗО, заявил РБК представитель координационного совета.

Ковалькову задержали в Белоруссии в конце августа и арестовали на 10 суток. Ее обвинили в нарушении закона о массовых мероприятиях. В протоколе было указано, что Ковалькова принимала активное участие в митинге перед входом Минского тракторного завода, публично призывала к забастовке и обсуждала с собравшимися работу органов госуправления.

Тихановская вскоре после президентских выборов также покинула Белоруссию и уехала в Литву. «Не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. <...> Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит», — объяснила она в видеообращении после своего отъезда.

По данным ЦИКа, на выборах президента Белоруссии Тихановская набрала 10,1% и проиграла действующему главе республики Александру Лукашенко, получившему 80,1%. Оппозиция официальные результаты голосования не признала и обвинила власти в их фальсификации.