Координационный совет Белоруссии призвал Лукашенко «уйти с тропы войны»
Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал действующую власть освободить задержанных членов объединения и перейти к диалогу. Заявление совета опубликовано в Telegram.
«Диалог — это единственно правильное решение в сложившейся ситуации и единственный возможный выход из политического кризиса. <...> Нужно уходить с тропы войны на тропу мирных переговоров. Пока не поздно», — говорится в сообщении.
Оппозиционеры посоветовали президенту страны Александру Лукашенко «не набирать новых политзаключенных, а освобождать уже имеющихся». В совете считают, что аресты, возбуждение уголовных дел, а также «шельмование и запугивание недовольных» являются «сигналами войны».
Координационный совет призвал власти Белоруссии остановить давление и приступить к разрешению назревших конфликтов и угроз.