Координационный совет Белоруссии призвал Лукашенко «уйти с тропы войны»

В сложившейся ситуации единственное правильное решение, по мнению членов совета, — диалог между властями и оппозицией. Лукашенко необходимо освобождать политзаключенных, а не набирать новых, убеждены в совете

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Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал действующую власть освободить задержанных членов объединения и перейти к диалогу. Заявление совета опубликовано в Telegram.

«Диалог — это единственно правильное решение в сложившейся ситуации и единственный возможный выход из политического кризиса. <...> Нужно уходить с тропы войны на тропу мирных переговоров. Пока не поздно», — говорится в сообщении.

Оппозиционеры посоветовали президенту страны Александру Лукашенко «не набирать новых политзаключенных, а освобождать уже имеющихся». В совете считают, что аресты, возбуждение уголовных дел, а также «шельмование и запугивание недовольных» являются «сигналами войны».

Координационный совет призвал власти Белоруссии остановить давление и приступить к разрешению назревших конфликтов и угроз.