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Протесты в Белоруссии ,  
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Координационный совет Белоруссии призвал Лукашенко «уйти с тропы войны»

В сложившейся ситуации единственное правильное решение, по мнению членов совета, — диалог между властями и оппозицией. Лукашенко необходимо освобождать политзаключенных, а не набирать новых, убеждены в совете
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал действующую власть освободить задержанных членов объединения и перейти к диалогу. Заявление совета опубликовано в Telegram.

«Диалог — это единственно правильное решение в сложившейся ситуации и единственный возможный выход из политического кризиса. <...> Нужно уходить с тропы войны на тропу мирных переговоров. Пока не поздно», — говорится в сообщении.

Оппозиционеры посоветовали президенту страны Александру Лукашенко «не набирать новых политзаключенных, а освобождать уже имеющихся». В совете считают, что аресты, возбуждение уголовных дел, а также «шельмование и запугивание недовольных» являются «сигналами войны».

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Координационный совет призвал власти Белоруссии остановить давление и приступить к разрешению назревших конфликтов и угроз.

О создании координационного совета Белоруссии спустя несколько дней после окончания президентских выборов объявила баллотировавшаяся на пост главы государства Светлана Тихановская. По ее словам, объединение необходимо для обеспечения мирного трансфера власти в стране. Тихановская указывала на то, что в совет могут вступить все, кто хочет мирного разрешения конфликта между властью и протестующими. В управляющий орган координационного совета — президиум — входят семь человек.

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Конституционный суд страны не признал легитимность совета, а Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти в республике. Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк 20 августа объявил, что против членов совета возбуждено уголовное дело по ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

Несколько членов координационного совета ранее были задержаны в рамках административных дел, связанных с организацией массовых акций. Еще несколько членов совета были вызваны на допросы.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Белоруссия, оппозиция, координационный совет, Александр Лукашенко
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