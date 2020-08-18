Лукашенко назвал создание Координационного совета попыткой захвата власти

В состав новой структуры белорусской оппозиции, утверждает президент, вошли «откровенно отвязанные нацисты». Участникам Координационного совета он пригрозил «адекватными мерами»

Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Создание Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии — это попытка захвата власти в стране, заявил Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности , передает агентство БелТА.

«Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — заявил действующий президент.

Лукашенко пригрозил принять меры для того, чтобы не допустить смены власти в стране и «остудить горячие головы». «Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — сказал он.

«Новый элемент — это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: «мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния». Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит», — так Лукашенко охарактеризовал новую оппозиционную структуру. По его словам, в состав совета вошли «откровенно отвязанные нацисты», а также «обиженные» чиновники, ушедшие из структур власти.