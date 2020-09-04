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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская исключила прекращение протестов в Белоруссии

По мнению политика, они могут оказать влияние на принимаемые Лукашенко решения. Тихановская выступила за повторные президентские выборы до принятия конституционной реформы
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Акции протеста в Белоруссии не прекратятся. Об этом заявила соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская японскому телеканалу NHK.

По ее словам, белорусский народ является движущей силой ежедневных протестов и может оказать сильное влияние на Лукашенко.

Кроме того, она прокомментировала заявление главы республики о возможных новых президентских выборах после внесения изменения в Конституцию страны. Тихановская считает, что повторное голосование должно состояться до принятия поправок.

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Максим Знак

Массовые протестные акции в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80% голосов, а единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть больше 10%.

Официальный Минск считает, что протестами управляют из-за рубежа, а их целью является переворот в стране. Глава МИД Владимир Макей 2 сентября сообщил, что властям удалось не допустить «цветную революцию».

Еще до выборов, в июне, Лукашенко анонсировал масштабную реформу Конституции страны, которая перераспределит полномочия органов власти и отдаст часть прав на местный уровень.

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<p>Александр Лукашенко</p>

О необходимости изменить Конституцию заявлял и несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии, находящийся под следствием бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико. По его мнению, стране необходимо вернуться к Конституции образца 1994 года.

На фоне продолжающихся в Белоруссии протестов в Москве назвали предложенную Лукашенко конституционную реформу одним из вариантов решения ситуации в стране.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Белоруссия, протесты, Светлана Тихановская
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