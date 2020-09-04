Тихановская исключила прекращение протестов в Белоруссии

По мнению политика, они могут оказать влияние на принимаемые Лукашенко решения. Тихановская выступила за повторные президентские выборы до принятия конституционной реформы

Светлана Тихановская (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Акции протеста в Белоруссии не прекратятся. Об этом заявила соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская японскому телеканалу NHK.

По ее словам, белорусский народ является движущей силой ежедневных протестов и может оказать сильное влияние на Лукашенко.

Кроме того, она прокомментировала заявление главы республики о возможных новых президентских выборах после внесения изменения в Конституцию страны. Тихановская считает, что повторное голосование должно состояться до принятия поправок.

Массовые протестные акции в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80% голосов, а единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть больше 10%.