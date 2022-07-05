Губернатор увидел шансы на решение ситуации с транзитом в Калининград
Работа над снятием запрета на транзит товаров в Калининград идет и может привести к нужным результатам. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов, передает «РИА Новости».
«Исходя из той информации, которую мы получаем по разным каналам, по разным источникам, мы понимаем, что работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и как нужно нашей стране», — сказал он.
Губернатор считает, что Евросоюз должен принять новый пакет санкций с исключениями по Калининграду или внести их в действующие ограничения.
По его словам, ЕС может объявить об изменениях по транзиту 10 июля, когда объявит о новых санкциях. «Если те объявленные сроки, о которых было сказано, до 10 июля, не будут выдержаны, мы будем предлагать политическому руководству принимать ответные меры», — подчеркнул он.
18 июня Литовские железные дороги запретили перевозить в Калининградскую область и из нее товары, которые попали под санкции ЕС. Среди них, например, технологические установки для сжижения природного газа, продукты из чугуна и стали, товары для использования в авиации или космической промышленности, сигары, парфюмерия, посуда из фарфора, бытовая техника стоимостью более €750.
Кремль назвал решение литовских властей незаконным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему» в разрешении этого конфликта. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Москва работает над ответом на «враждебные действия».
В начале июля правительство Германии начало выступать против действий Литвы и потребовало от ЕС разрешить перевозку санкционных товаров из России в Россию, чтобы избежать эскалации, писал Spiegel со ссылкой на источники. Литовские власти сочли исключение ограничений поражением, указывало издание.
Собеседники Spiegel и Bloomberg отмечали, что Еврокомиссия может включить поправки по транзиту в Калининград в новый пакет санкций.