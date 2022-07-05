Губернатор увидел шансы на решение ситуации с транзитом в Калининград

Работа над снятием запрета на транзит товаров в Калининград идет и может привести к нужным результатам. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов, передает «РИА Новости».

«Исходя из той информации, которую мы получаем по разным каналам, по разным источникам, мы понимаем, что работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и как нужно нашей стране», — сказал он.

Губернатор считает, что Евросоюз должен принять новый пакет санкций с исключениями по Калининграду или внести их в действующие ограничения.

По его словам, ЕС может объявить об изменениях по транзиту 10 июля, когда объявит о новых санкциях. «Если те объявленные сроки, о которых было сказано, до 10 июля, не будут выдержаны, мы будем предлагать политическому руководству принимать ответные меры», — подчеркнул он.

18 июня Литовские железные дороги запретили перевозить в Калининградскую область и из нее товары, которые попали под санкции ЕС. Среди них, например, технологические установки для сжижения природного газа, продукты из чугуна и стали, товары для использования в авиации или космической промышленности, сигары, парфюмерия, посуда из фарфора, бытовая техника стоимостью более €750.

Кремль назвал решение литовских властей незаконным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему» в разрешении этого конфликта. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Москва работает над ответом на «враждебные действия».

Читайте на РБК Pro Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Почему облигации российских компаний торгуются за треть от номинала Почему облигации российских компаний торгуются за треть от номинала Статьи Pro Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика Статьи Pro Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Инструкции Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Инструкции Pro «Рынка работодателя» не будет: почему зарплате айтишников ничто не грозит «Рынка работодателя» не будет: почему зарплате айтишников ничто не грозит Статьи Pro Второе пришествие: как ушедшие fashion-бренды возвращаются в Россию Второе пришествие: как ушедшие fashion-бренды возвращаются в Россию Статьи

В начале июля правительство Германии начало выступать против действий Литвы и потребовало от ЕС разрешить перевозку санкционных товаров из России в Россию, чтобы избежать эскалации, писал Spiegel со ссылкой на источники. Литовские власти сочли исключение ограничений поражением, указывало издание.

Собеседники Spiegel и Bloomberg отмечали, что Еврокомиссия может включить поправки по транзиту в Калининград в новый пакет санкций.