Власти Калининграда передали кабмину проект ответа на запрет транзита

Калининградская область передала правительству России и администрации президента проект ответных мер на запрет Литвой транзита товаров через свою территорию, сообщил глава региона Антон Алиханов в интервью газете «Ведомости».

По словам губернатора вопрос с транзитом можно решить тремя способами: «Первое — это по линии МИД добиться изменений в санкционном пакете, чтобы эти ограничения были сняты», — сказал он. Второй вариант предполагает вывод новых судов на морской маршрут, связывающий Калининградскую область с основной территорией России при субсидировании морского тарифа, чтобы продукция не становилась дороже.

Ответ на запрет транзита — это третий вариант решения. «Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и администрацию президента», — сказал Алиханов, добавив, что считает их введение преждевременным.

Раскрывать содержание документа губернатор отказался. По его словам, обсуждать «меры различного характера», которые в него включены, будет целесообразно, «если необходимость их принятия будет 100%».

«Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», — заключил глава региона.

Литва c 18 июня запретила транзит грузов, на которые распространяются европейские санкции, в Калининградскую область и из нее в другие российские регионы по железной дороге. Ограничение касается изделий из чугуна и стали, товаров для использования в авиации и космической промышленности, парфюмерии, посуды из фарфора и другой керамики, бытовой техники стоимостью более €750, чистопородных лошадей, трюфелей, сигар и других товаров.

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В МИД России пообещали дать Вильнюсу «практический», а не дипломатический ответ, а в Кремле назвали решение Литвы «беспрецедентным» и «незаконным». Глава агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова говорила, что для урегулирования вопроса дипломатическим способом Евросоюз может внести изменения в документ о санкциях или направить разъяснения в литовскую таможню о неприменении отдельных статей из четвертого, пятого и шестого пакетов санкций, к «калининградскому транзиту» товаров.

В ЕС, в свою очередь, утверждают, что «о запрете транзита, о блокаде [региона] речи не идет», и транзит грузов, не попадающих под ограничительные меры ЕС, «работает нормально». Однако, в начале июля Spiegel писал, что Еврокомиссия может разрешить Москве использовать транзит для всех товаров в Калининград уже 10 июля, так как считает, что запрет способен привести к эскалации конфликта. Литва, по его данным, негативно отреагировала на это решение.