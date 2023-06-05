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Кремль заявил об открытости России к диалогу с США о ядерном разоружении

Дмитрий Песков: Россия открыта к диалогу с США о ядерном разоружении
В начале июня власти США выступили за новую архитектуру контроля над вооружениями. После приостановки участия России в договоре СНВ-3 Москва и Вашингтон ограничили обмен уведомлениями по ядерным объектам
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Россия готова к диалогу с США по ядерному оружию, но ожидает от Вашингтона конкретных инициатив через дипломатические каналы, после чего можно будет рассматривать формат обсуждения этой темы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Представителя Кремля спросили, готова ли Россия к диалогу о ядерном разоружении после того, как об этом заявили США. «Россия открыта к диалогу. И мы считаем это чрезвычайно важным. Но нужно сначала понять, как формулируется это предложение. Потому что в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявления в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем такой острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях», — ответил Песков.

США заинтересованы в новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав, сообщил в начале июля помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. «Ядерная пятерка» (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай) могут снизить напряженность путем диалога, считают в Белом доме.

В качестве вариантов сотрудничества Салливан назвал создание каналов кризисной коммуникации между этими государствами и обязательства «по прозрачности ядерной политики».

В феврале президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Он подчеркнул, что Москва не выходит из соглашения, а именно приостанавливает свое участие в нем.

Причиной он назвал то, что Москве не дают проводить полноценные инспекции, а соответствующие запросы остаются без ответов или отклоняются по формальным причинам. Путин также заявил, что США и НАТО прямо говорят о цели нанести стратегическое поражение России. Отдельно он упомянул, что в случае возвращения к СНВ-3 нужно учитывать ядерные арсеналы Великобритании и Франции в контексте совокупного ударного потенциала Североатлантического альянса.

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Президент США Джо Байден назвал «большой ошибкой» решение Москвы. Госдеп выражал мнение, что приостановка участия России в договоре «юридически некорректна». В начале июня ведомство объявило, что Вашингтон перестанет уведомлять Москву о статусе и местонахождении объектов, подпадающих под действие СНВ-3. При этом Штаты продолжат предоставлять России уведомления о запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Аналогичное обязательство оставила за собой и российская сторона после приостановки участия в договоре, сообщали в МИДе.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021 году Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года. 28 февраля 2023 года президент подписал закон о приостановке действия соглашения.

Согласно договору, каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дмитрий Песков ядерное оружие США Россия
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