Кремль заявил об открытости России к диалогу с США о ядерном разоружении

В начале июня власти США выступили за новую архитектуру контроля над вооружениями. После приостановки участия России в договоре СНВ-3 Москва и Вашингтон ограничили обмен уведомлениями по ядерным объектам

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Россия готова к диалогу с США по ядерному оружию, но ожидает от Вашингтона конкретных инициатив через дипломатические каналы, после чего можно будет рассматривать формат обсуждения этой темы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Представителя Кремля спросили, готова ли Россия к диалогу о ядерном разоружении после того, как об этом заявили США. «Россия открыта к диалогу. И мы считаем это чрезвычайно важным. Но нужно сначала понять, как формулируется это предложение. Потому что в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявления в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем такой острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях», — ответил Песков.

США заинтересованы в новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав, сообщил в начале июля помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. «Ядерная пятерка» (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай) могут снизить напряженность путем диалога, считают в Белом доме.

В качестве вариантов сотрудничества Салливан назвал создание каналов кризисной коммуникации между этими государствами и обязательства «по прозрачности ядерной политики».

В феврале президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Он подчеркнул, что Москва не выходит из соглашения, а именно приостанавливает свое участие в нем.

Причиной он назвал то, что Москве не дают проводить полноценные инспекции, а соответствующие запросы остаются без ответов или отклоняются по формальным причинам. Путин также заявил, что США и НАТО прямо говорят о цели нанести стратегическое поражение России. Отдельно он упомянул, что в случае возвращения к СНВ-3 нужно учитывать ядерные арсеналы Великобритании и Франции в контексте совокупного ударного потенциала Североатлантического альянса.

Президент США Джо Байден назвал «большой ошибкой» решение Москвы. Госдеп выражал мнение, что приостановка участия России в договоре «юридически некорректна». В начале июня ведомство объявило, что Вашингтон перестанет уведомлять Москву о статусе и местонахождении объектов, подпадающих под действие СНВ-3. При этом Штаты продолжат предоставлять России уведомления о запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Аналогичное обязательство оставила за собой и российская сторона после приостановки участия в договоре, сообщали в МИДе.