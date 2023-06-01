США перестанут уведомлять Россию о вооружениях в рамках ДСНВ

США с 1 июня перестанут уведомлять Россию о вооружениях в рамках ДСНВ

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США с 1 июня 2023 года перестанут уведомлять Россию о статусе и местонахождении объектов, подпадающих под действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), включая ракеты и пусковые установки, сообщается на сайте Госдепартамента.

В то же время США продолжат предоставлять России уведомления о запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Однако перестанет предоставлять в одностороннем порядке телеметрическую информацию об этих запусках.

Вашингтон также отказал в содействии инспекциям по СНВ-3 и аннулирует визы российским инспекторам, членам экипажей воздушных судов, а также аннулирует постоянные дипломатические разрешения, выданные российским инспекционным самолетам.

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