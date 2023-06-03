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МИД обвинил США в игнорировании причин кризиса контроля ядерного оружия

Захарова: США игнорируют причины кризиса контроля над ядерными вооружениями
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: ТАСС)

США продолжают игнорировать причины, которые привели к кризису вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Представители США продолжают делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны», — сказала Захарова, комментируя высказывания о ДСНВ советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана.

По мнению представителя российского МИДа, «отстыковать практические аспекты контроля над вооружениями от общеполитического контекста, как это предложил сделать Дж.Салливан, не получится». Захарова подчеркнула, что если США хотят вернуться к содержательной работе по контролю над вооружениями, им следует «отказаться от безответственного и безрассудного стремления любой ценой выстроить мир по американским лекалам».

Накануне Салливан заявил, что США заинтересованы в создании новой системы контроля над ядерным вооружением с участием пяти ядерных держав (помимо России и США, это Великобритания, Китай и Франция) с общим режимом уведомлений о ракетных пусках. В частности, Белый дом предложил «установить каналы кризисной коммуникации» между столицами этих стран и взятие «обязательства по прозрачности ядерной политики».

The Washington Post и AP писали, что США готовы начать переговоры с Россией о создании новой системы контроля над ядерными вооружениями, которая могла бы действовать по истечении ДСНВ в 2026 году. При этом ограничения на количество ядерного оружия, которые может принять Вашингтон, будут зависеть не только от размера российского ядерного арсенала, но и темпов наращивания ядерных сил в Китае.

В феврале президент Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Он пояснил, что Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора, а заявки на осмотр объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным причинам. Власти заверили, что Россия продолжит соблюдать положения договора, касающиеся числа носителей ядерных боезарядов, а также по-прежнему будет обмениваться с США уведомлениями о пусках баллистических ракет.

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Позднее Госдепартамент сообщил, что США с 1 июня перестают уведомлять Россию о статусе и местонахождении объектов, подпадающих под действие ДСНВ, в том числе ракет и пусковых установок. В то же время Вашингтон продолжит уведомлять Москву о запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подлодок, но перестанет передавать в одностороннем порядке телеметрическую информацию об этих запусках.

Теги
Мария Захарова Джейк Салливан СНВ США ядерное оружие
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