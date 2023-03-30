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В МИДе пообещали уведомлять США о пусках ракет «на добровольной основе»

Рябков: Россия уведомит США о пусках баллистических ракет по соглашению от 1988 года
Хотя Москва приостановила все виды информационных обменов по договору об СНВ, она продолжит уведомлять США о ракетных пусках, сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Хотя Россия приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), она продолжит уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) по соглашению от 1988 года, сообщил журналистам замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Безусловно, мы об этом сказали», — сказал он.

Рябков отметил, что «все виды информобменов, а также другие элементы верификационной деятельности согласно ДСНВ нами приостановлены в рамках этого договора» (цитата по «Интерфаксу), однако Россия еще в феврале сообщила, что будет придерживаться установленных в договоре центральных количественных ограничений на стратегические наступательные вооружения «на добровольной основе».

Замминистра сказал, что не готов ответить на вопрос, есть ли виды пусков, которые подпадают под ДСНВ, но не под соглашение 1988 года: «Это надо смотреть специалистам».

В соглашении от 1988 года, в частности, говорится, что стороны должны не менее чем за 24 часа уведомлять друг друга о запланированных дате, районе пуска и районе падения применительно к любому пуску стратегической баллистической ракеты — МБР или БРПЛ.

В соответствии с договором СНВ-3, подписанным Россией и США в 2010 году, каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Президент Владимир Путин 28 февраля подписал закон о приостановке участия России в договоре. Он связал этот шаг со стремлением США и НАТО нанести «стратегическое поражение» и неоднократными отказами Москве в предусмотренных договором инспекциях американских объектов.

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Несмотря на приостановку договора, в Минобороны России пообещали, что Москва продолжит соблюдать положения СНВ-3, касающиеся количества носителей ядерных боезарядов.

В конце марта помощник главы Пентагона Джон Плам сообщил, что США обратились к России для обмена данными в рамках СНВ-3, но Москва отказала. В МИД России в ответ на это сказали, что все формы уведомлений в рамках договора приостановлены. Рябков добавил, что Россия и устно, и письменно уведомляла США о приостановке договора, но от США соответствующих уведомлений не поступало.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Рябков СНВ ракетные пуски межконтинентальные баллистические ракеты
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