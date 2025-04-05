Когда и при каких условиях на Украине могут пройти президентские выборы

На Украине активизировалась дискуссия о проведении президентских выборов. При каких условиях, когда и как они могут пройти — в материале РБК

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При каких условиях на Украине могут пройти выборы

О том, что власти Украины готовятся к президентским выборам и планируют провести их в ближайшие месяцы, 30 марта, ссылаясь на источники, сообщил журнал The Economist. По словам его собеседников в правительстве Украины, выборы могут пройти после полного прекращения огня, которого США, по данным Bloomberg, хотели бы достичь к 20 апреля 2025 года, когда и православные, и католические христиане будут праздновать Пасху.

Очередные парламентские и президентские выборы на Украине должны были пройти в октябре 2023 года и 31 марта 2024-го соответственно. Официально срок полномочий президента Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года.

Для проведения выборов на Украине должно перестать действовать военное положение, которое власти ввели 24 февраля 2022 года и продлевают каждые три месяца. Закон о его правовом режиме (ст. 19) запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. В последний раз Владимир Зеленский подписал одобренные Верховной радой законы о продлении на 90 дней военного положения и мобилизации 5 февраля — в отсутствие нового решения Рады военное положение перестанет действовать 9 мая.

В начале 2025 года Зеленский говорил, что об отмене военного положения «можно думать», если у Украины «останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности». В Раде наблюдается консенсус по поводу того, чтобы не проводить выборы в военное время: в ноябре 2023 года парламентские фракции («Слуга народа», «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос», «Доверие», «За будущее», «Платформа за жизнь и мир») приняли декларацию о том, что до завершения конфликта выборов быть не должно — их можно будет провести не ранее, чем через полгода после отмены военного положения.

Украинские власти информацию о подготовке к выборам отвергают. «Нет никакой подготовки к выборам, мы об этом говорили неоднократно, — заявил 1 апреля в интервью украинскому «24 каналу» советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. — <…> Говорить о том, что 9 или 8 мая будет отменено действие военного положения и через шесть месяцев будут выборы, мягко сказать, немного сложно».

Тем не менее украинские СМИ, ссылаясь на свои источники, также сообщают, что «команда готовиться к выборам по властной вертикали уже фактически дана». «До конца нет уверенности, что перемирие будет в ближайшее месяцы, но есть общее ощущение, что война закончится в этом году, — приводит «Страна» слова собеседника, близкого к Офису президента. — <…> Если перемирие начнется до начала мая, то действительно президентские выборы могут пройти в августе либо осенью. Осенью могут пройти также парламентские и местные выборы. Но этот сценарий будет реализован только при условии, если у Зеленского и [главы Офиса президента Андрея] Ермака будет четкая уверенность в победе. Если такой уверенности не будет, то выборы постараются оттянуть».

По информации «Страны», курировать выборы поручено вице-премьеру, министру цифровой трансформации Михаилу Федорову; правда, пока он проводит не совещания, а консультации — «встречается со всеми подряд, интересуется разными нюансами избирательного процесса».

Отказ от военного положения издание называет главным сигналом того, что к выборам реально начали готовиться. Если к 9 мая его не продлят, то голосование должно пройти по действующему законодательству: его дату должны назначить в течение месяца; с момента же ее объявления до дня выборов должно пройти 90 дней — это время отводится на избирательную кампанию. При таком сценарии выборы президента Украины пройдут не ранее чем в августе 2025 года.

Однако, по оценке украинского Центризбиркома (ЦИК), «эти процедуры нужно скорректировать». «Сейчас, кажется, есть такой консенсус в обществе и среди политиков, что для подготовки выборов после завершения военного положения требуется больший период времени, чем определенный законодательством, — сказал 31 марта в интервью «Украинской правде» глава ЦИКа Олег Диденко. — <…> Нам нужно принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов. И в зависимости от того, что в этом законе предусматривается, можно будет более конкретно говорить о сроках».

Что препятствует проведению голосования

Для организации выборов властям надо решить ряд вопросов. Ключевой из них — как сделать так, чтобы проголосовать смогли все украинцы, то есть и те, кто мобилизован и находится на фронте (и стоит ли с прекращением огня начинать поэтому полную демобилизацию), и те, кто покинул страну. «Зеленский хочет, чтобы все солдаты и беженцы за границей могли проголосовать. На сегодняшний день все ресурсы должны идти на войну», — пояснял в октябре 2024 года Андрей Ермак.

На выборах президента Украины 2019 года за рубежом проголосовали 55 тыс. из 410 тыс. находившихся там украинских избирателей, теперь же, по словам Диденко, за рубежом находятся минимум 5-6 млн избирателей. «Мы не понимаем, конечно, какая будет миграция в послевоенный период, эта цифра может снизиться, потому что какая-то часть граждан вернется. Но, тем не менее, мы говорим о миллионах людей. Понятно, что наши 102 участка, существующие сейчас на территории посольств и консульств, не могут решить проблему», — заявил глава ЦИК, который сейчас готовит предложения по изменениям избирательного законодательства.

Поэтому необходимо либо увеличить число зарубежных избирательных участков, либо обеспечить дистанционное голосование (электронное — например, через украинский сервис госуслуг «Дия» — или по почте). И если первый вариант ЦИК считает приемлемым, то второй он не поддерживает. По словам Диденко, для электронного голосования нужны «достаточный уровень развития технологий и достаточный уровень сознания всех участников избирательного процесса», чего на Украине, по его оценке, сейчас нет.

«Электронное голосование — это система, которую дискредитировать гораздо легче, чем традиционное бумажное, — считает глава ЦИК. — <…> Послевоенные выборы будут очень ответственными и чувствительными. Какие-то неосторожные движения, а тем более злоупотребления могут спровоцировать внутренние конфликты. А они могут иметь очень негативные последствия, особенно учитывая, что у наших избирателей после войны будет, с одной стороны, обостренное чувство справедливости, а с другой — много оружия».

Кто может претендовать на пост президента

Главным конкурентом Зеленского украинские СМИ называют бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне посла в Великобритании Валерия Залужного. Биограф Зеленского Саймон Шустер рассказывал о конфликте Зеленского с Залужным, который начался еще до полномасштабных боевых действий. После 24 февраля 2022 года Офис президента стал подозревать главкома в политических амбициях — Залужный создал благотворительный фонд, который, по оценке властей, мог перерасти в политическую партию. Кроме того, популярность военного достигла уровня, сопоставимого с популярностью президента, — по данным украинской социологической компании «Социс», в марте 2024 года Залужного на выборах президента были готовы поддержать 41,4% опрошенных, а Зеленского — 23,7% в первом туре; во втором туре голоса распределились бы так — 67,5% и 32,5% соответственно.

За год поддержка экс-главкома и президента упала, но соотношение голосов практически не изменилось — по опросу «Социс», который в феврале 2025 года опубликовала «Украинская правда», за Залужного готовы проголосовать 27,2%, за Зеленского — 15,9%. Ситуацию развернул эпизод со спором Зеленского с президентом Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля — мартовский опрос Ipsos для The Economist показал, что в первом туре выборов Зеленский получит 46% голосов, а Залужный — 31%.

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Тем не менее, фигуру бывшего главкома в Офисе президента по-прежнему считают проблемой. По словам собеседника «Страны», Ермак пытается убедить Залужного не идти не выборы главы государства, а возглавить список «Слуги народа» на выборах в Раду. «Для этого активно используются появившиеся в последнее время опросы, которые фиксируют рост рейтинга Зеленского. Расчет на то, что Залужный, который известен своей осторожностью и нежеланием идти на риск, увидев, что шансы на его победу не 100%, решит воздержаться», — сказал источник, отметив, что уверенности в таком сценарии нет — ответа Залужный не дал.

Сам бывший главком о своих политических планах никогда не говорил и не подтверждает их до сих пор. При этом он довольно активно ведет социальные сети (в Telegram у него 250,5 тыс. подписчиков, у Зеленского — 707,3 тыс.) и выступает в СМИ. Так, в недавней колонке для «Украинской правды» он утверждает, что на фоне крушения прежнего миропорядка «Украина стала субъектом международной политики», с которым «нужно считаться», а в конце 2024 года выпустил книгу «Моя война», которая должна стать первой в его трилогии (еще должны выйти «Наша война» и «Их война»).

Ветераны украинской политики — лидер второй по числу мест в Раде «Европейской солидарности» Петр Порошенко (был президентом с 2014 по 2019 годы и конкурентом Зеленского на выборах 2019 года) и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которую уже трижды выдвигали на президентский пост (в 2010, 2014 и 2019 годах), согласно тому же опросу «Социс», в феврале занимали третье и шестое места с 5,6% и 2,7% соответственно.

Что о выборах на Украине говорят США и Россия

Россия неоднократно говорила, что считает нынешнее руководство Украины нелегитимным и что без выборов мирные переговоры могут оказаться под вопросом. «Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [Зеленский] не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», — сказал 28 января российский президент Владимир Путин. О необходимости провести президентские выборы на Украине говорил и Дональд Трамп.

28 марта на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» в Мурманске Путин заявил, что на Украине можно было бы ввести временное управление под эгидой ООН. «А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными», — сказал Путин, отметив, что «это только один из вариантов». В ООН на это отметили, что считают Зеленского законным президентом. «У Украины есть легитимное правительство и, очевидно, это надо уважать», — сказал 28 марта Антониу Гутерриш (цитата по ТАСС).

В Белом доме говорили, что Трамп недоволен заявлениями как Путина, так и Зеленского по урегулированию. 30 марта телеканал NBC сообщил, что республиканец был «очень зол» из-за идеи о временном управлении под эгидой ООН и пригрозил, что, если не удастся достичь перемирия по вине Москвы, он введет вторичные пошлины на всю российскую нефть. В Кремле на это заявили, что продолжают работать над нормализацией отношений с Вашингтоном и разрешением конфликта.

Украинские политологи полагают, что выборы на Украине инициируются под влиянием внешних факторов. «Если администрация президента США Дональда Трампа (или его окружение) заявит, что готова заключать сделки только с «обновленной» властью, парламент может быть вынужден разблокировать вопрос выборов, — говорится в отчете Украинского института политики; голосование «станет неизбежным не раньше середины осени». По оценке экспертов института, «уже сейчас можно ожидать, что само голосование, как минимум, будет сопровождаться серьезным внутриполитическим конфликтом», и продление военного положения будет зависеть не только от внутренней ситуации, но и от переговоров и состояния отношений между Зеленским и Трампом. Если США решат, что Киев «требует чрезмерно много в текущих условиях переговоров», то не исключено, что продление военного положения заблокируют, а это будет значить, что на Украине началась подготовка к выборам, заключают аналитики.