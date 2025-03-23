Bloomberg узнал оценку США сроков перемирия на Украине

Bloomberg: в США рассчитывают на достижение перемирия на Украине к 20 апреля

Фото: Александр Река / ТАСС

США все еще надеются достичь перемирия на Украине к 20 апреля — в этот день и православные, и католические христиане празднуют Пасху, — но сроки могут сдвинуться из-за больших разногласий у сторон конфликта, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отметили собеседники агентства, президент США Дональд Трамп осознает, что соглашение должно быть приемлемым для Украины, и он не готов слишком много уступать России. С заключением долгосрочных мирных договоренностей источники связали личную встречу Трампа и президента Владимира Путина — до того она маловероятна.

11 марта на встрече США и Украины в Саудовской Аравии Киев выразил готовность пойти на 30-дневное прекращение огня. Путин сообщил, что выступает «за» ту идею, но указал на «нюансы»: например, присутствие украинских войск на территории Курской области.

Неделю спустя Трамп и Путин второй раз поговорили по телефону. Кремль по итогам беседы сообщил, что российский президент согласился на предложение американского, чтобы стороны на 30 дней отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин «сразу дал российским военным соответствующую команду». Минобороны сообщало, что после этого был отдан приказ сбить российские дроны, летевшие на украинские объекты энергетической инфраструктуры, связанные с ВПК.

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