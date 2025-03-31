ЦИК Украины попросила изменить закон и дать время на подготовку выборов

ЦИК назвала недостаточным время, выделенное на организацию «демократических» выборов после завершения боевых действий. Выборы президента Украины должны были пройти ровно год назад, 31 марта 2024 года

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Украинской ЦИК нужно «намного больше времени» на подготовку выборов после завершения военных действий, чем дано по закону, заявил ее глава Олег Диденко в интервью «Украинской правде».

После отмены военного положения (оно действует с февраля 2022 года) о голосовании нужно объявить через месяц и провести выборы в Верховную раду через 60 дней, выборы президента — через 90.

«Достаточно ли этого месяца для подготовки выборов? Если мы говорим о голосовании, которое будет демократическим и будет соответствовать стандартам, то, пожалуй, что нет. Все это понимают», — заявил Диденко.

Он добавил, что на Украине надо «принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов» и исходить из него в прогнозировании сроков. Глава ЦИК добавил, что относительно позиции отсрочки выборов «есть консенсус в обществе и среди политиков».

Осенью 2023 года на Украине должны были пройти выборы в парламент, весной 2024 года — выборы главы государства. Ни те, ни другие не состоялись. В мае прошлого года истекли полномочия президента Владимира Зеленского. В связи с этим Владимир Путин говорил, что украинский лидер более нелегитимен. Однако Киев заявляет, что президент Украины законно занимает свой пост до избрания следующего согласно Конституции.

Отказ украинских властей проводить выборы несколько недель назад вызвал критику США, президент Дональд Трамп даже назвал Зеленского «диктатором без выборов» из-за этого (но потом удивлялся, действительно ли он так выразился). Советник Трампа Стив Уиткофф 22 марта сообщил, что на Украине согласились на проведение выборов.

28 марта Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность ввести на Украине временное международное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы. С новыми властями Россия могла бы начать переговоры о мирном договоре и подписывать документы. Трамп говорил, что был «очень зол» и «взбешен» этим заявлением Путина.

The Economist 30 марта сообщил, что на Украине ведется серьезная подготовка к проведению выборов после прекращения огня и к выдвижению Зеленского на второй президентский срок.