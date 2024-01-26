Биограф Зеленского назвал причину его противоречий с Залужным

Залужный информировал Зеленского о стратегии без деталей — его беспокоил шпионаж в политическом руководстве, пишет Саймон Шустер в книге The Showman. А офис президента начал подозревать главкома в политических амбициях

Владимир Зеленский и Валерий Залужный (справа) (Фото: Global Look Press)

«Мой день всегда начинается со звонка [главкому ВСУ] Валерию Залужному, с его доклада. Всегда», — рассказывал журналисту Time Самойну Шустеру президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году. С Залужным они познакомились весной 2019 года, когда генерал еще возглавлял объединенный оперативный штаб ВСУ и информировал новую администрацию о военных вопросах.

«Примерно на голову выше президента и на пять лет старше, генерал произвел на Зеленского сильное впечатление благодаря той уверенности, с какой командовал войсками, и легкому взаимопониманию с ними», — пишет Шустер.

Главкомом ВСУ Залужный стал в 2021 году. Противоречия между ним и Зеленским возникли накануне полномасштабного конфликта: в то время как главком выступал за всеобщую мобилизацию и укрепление границ с Россией, президент опасался, что такие меры спровоцируют в обществе панику. В начале боевых действий они смогли эти сложности преодолеть. Главком информировал президента о своей стратегии, но не раскрывал всех деталей: его беспокоили возможные утечки и шпионаж в политическом руководстве.

«Хотя Залужный держал президента в курсе, оба понимали, кто ведает военными делами», — пишет автор. Как рассказал Шустеру сам Залужный, больше всего в армии он ненавидит, когда низший чин перекладывает часть ответственности на начальство. Генерал попросил Зеленского набраться терпения.

На раннем этапе президент, «казалось, был рад позволить Залужному взять инициативу в принятии решений на поле боя». Зеленский сосредоточился на том, в чем был компетентен, — «вдохновлять украинцев на сопротивление и оказывать давление на Запад, чтобы тот ему помогал», а также спрашивая, как гражданские власти могут поддержать ВСУ. Их отношения складывались лучше всего, «когда Зеленский продолжал заниматься своей специальностью — массовые коммуникации, иностранные дела, убеждение союзников предоставить Украине необходимое оружие».

«Но когда первоначальная паника в Киеве прошла и русские начали отступать, Зеленский стал более уверенным. Он сформировал свои военные приоритеты, и те не всегда совпадали с приоритетами генерала. Вскоре раскол стал больше, и между ними начались столкновения», — пишет Шустер.

И хотя общественность не видела признаков растущей напряженности — оба настаивали на том, что их отношения по-прежнему прочны, — в частном порядке военные столкнулись с давлением со стороны гражданских властей. От них требовали результатов с использованием имеющихся ресурсов и ускорить начало контрнаступления. На это Залужный отвечал, что ему не хватает оружия.

У главкома возникали сложности в коммуникации с американским коллегой — председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США (в 2019–2023-м) Марком Милли. В начале полномасштабных боевых действий Залужный запрашивал у него вооружения, на что американский генерал отвечал, что, по его разведданным, у Киева оружия достаточно. В итоге главком контакт с Милли на время оборвал.

«Президент воспринял это очень плохо», — рассказал Залужный Шустеру. Зеленский и некоторые члены его команды переживали, что генерал может поставить под угрозу отношения Украины с ключевым союзником. Но главкома это не беспокоило, поскольку «он устал просить американцев о помощи только для того, чтобы услышать нотации о нуждах его собственных сил».

Спустя несколько месяцев после начала полномасштабного конфликта офис президента начал подозревать Залужного в политических амбициях. Причиной стало решение главкома в апреле 2022 года создать благотворительный фонд. По мнению гражданских властей, тот мог перерасти в политическую партию, от которой Залужный пошел бы на президентские выборы. По данным тайного опроса администрации среди населения, популярность главкома достигла такого уровня, что тот мог бы составить конкуренцию Зеленскому.

Залужный сосредоточил всю свою энергию на достижении победы и решения о своем будущем в политике не принял, пишет Шустер; однако его советники в Генштабе решили подсчитать, сколько потребуется времени, чтобы создать политическую партию или провести президентскую кампанию.

Как рассказала журналисту в то время советник главкома Людмила Долгоновская, которая собирала материалы для автобиографической книги Залужного, «стать президентом ему будет достаточно просто с правильной командой и правильной программой». «Он готов. Но я не уверена, что он на это пойдет. Если все пойдет хорошо, если он увидит, что предпринимаются правильные шаги, правильное отношение к ветеранам, к семьям погибших, если борьба с коррупцией будет действительно жесткой, а армия станет сильнее, он может отказаться от этого», — сказала Долгоновская.