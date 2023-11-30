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Военная операция на Украине ,  
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Все фракции в Раде выступили против выборов до конца конфликта на Украине

«Слуга народа», «Батькивщина» и «Голос» выступили против проведения выборов
Сюжет
Военная операция на Украине
Меморандум против проведения парламентских и президентских выборов в военное время подписали лидеры крупнейших фракций Верховной рады. Документ подготовили, «чтобы не раскалывать страну и нацию», заявили в «Батькивщине»
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Лидеры и представители всех фракций в Верховной раде Украины выступили против проведения парламентских и президентских выборов, пока продолжаются боевые действия, передает УНИАН. Они подписали меморандум, в котором сказано, что выборы будут проведены не ранее, чем через полгода после отмены военного положения.

Свои подписи под документом поставили в том числе глава фракции «Слуга народа» (у нее абсолютное большинство в действующем созыве Рады) Давид Арахамия, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, глава фракции «Голос» Александра Устинова, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и представители других депутатских групп украинского парламента.

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Депутат, замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев сказал изданию «Страна», что подписание меморандума о недопущении выборов в военное время было инициировано, «чтобы не раскалывать страну и нацию».

Он добавил, что после того, как министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения выборов, на Украине «фактически стартовала избирательная кампания», и она «несла угрозу нашему единству».

Парламентские выборы на Украине были запланированы на октябрь, но так и не состоялись. Еще в мае президент Владимир Зеленский говорил, что это невозможно из-за военного положения, которое действует с 24 февраля 2022 года.

Президентские выборы на Украине намечены на март 2024 года. В начале ноября глава МИДа страны Дмитрий Кулеба говорил, что Зеленский рассматривает возможность их проведения. Сам украинский лидер через несколько дней после этого сказал, что выборы сейчас «не ко времени».

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выборы на Украине Верховная рада Украины меморандум
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