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Военная операция на Украине ,  
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Главное из перепалки Трампа, Вэнса и Зеленского в Белом доме

Сюжет
Военная операция на Украине
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон для заключения сделки по минералам. Но его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом началась с перепалки — прямо на глазах СМИ, а сделка сорвалась

Главное из перепалки Трампа, Вэнса и Зеленского в Белом доме
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Встреча Зеленского и Трампа в Овальном кабинете традиционно началось в присутствии журналистов, которым разрешили задать вопросы по ходу беседы лидеров. Однако импровизированный пресс-подход лидеров стремительно перерос в перепалку, когда один из журналистов спросил, что Трамп может ответить на обвинения в том, что он занял сторону президента России Владимира Путина. Тот заявил, что на стороне Соединенных Штатов и мира.

«Я хочу положить этому [войне] конец. Видите, насколько он ненавидит Путина. Мне сложно заключить сделку, когда столько ненависти… Я вам скажу, что и другая сторона [конфликта] не без ума от него [Зеленского]», — сказал американский президент. Он добавил, что мог бы быть и жестче к Владимиру Путину, но так мирного соглашения не достичь.

Затем в разговор вступил вице-президент Джей Ди Вэнс, сидевший по левую руку от Трампа: «Смотрите, в течение четырех лет у нас в Соединенных Штатах Америки был президент, который выступал на пресс-конференциях и жестко говорил о Владимире Путине. А потом Путин вторгся на Украину и разрушил значительную часть страны. Путь к миру и процветанию — это, возможно, дипломатия. Мы попробовали пойти по пути Джо Байдена — бить себя в грудь и делать вид, что слова президента Соединенных Штатов имеют большее значение, чем действия президента Соединенных Штатов. Что делает Америку хорошей страной, так это участие Америки в дипломатии. Именно это и делает президент Трамп».

Трамп повысил голос на Зеленского и обвинил в неуважении к США
Политика
Владимир Зеленский&nbsp;и Дональд Трамп

Затем Зеленский напомнил Вэнсу, что в 2014 году, когда Крым вошел в состав России и начался конфликт в Донбассе, у власти в Вашингтоне был не Байден, а сначала Барак Обама и Трамп. «Но с 2014 по 2022 годы ситуация была такой же: люди погибали на линии соприкосновения, и никто его [не остановил]. Мы много с ним говорили, я вел с ним двусторонние переговоры. И в 2019 году я как новый президент подписал с ним, Макроном и Меркель соглашение о прекращении огня. Все они мне говорили, что он его не нарушит. Мы подписали газовое соглашение. Но он нарушил перемирие… О какой дипломатии вы говорите?» — воскликнул Зеленский.

Вэнс ответил, что говорит о дипломатии, способной «положить конец разрушению» Украины. «При всем уважении, я думаю, что с вашей стороны очень неуважительно прийти в Овальный офис и начать выяснять отношения перед американской прессой. Сейчас вы, ребята, ходите и заставляете призывников идти на фронт, потому что у вас нехватка личного состава. Вы должны благодарить президента за то, что он пытается положить конец конфликту», — сказал американский политик. Зеленский возразил собеседнику, что тот ни разу не был на Украине, чтобы рассуждать о том, какие у нее есть проблемы.

Вэнс обвинил украинского президента в организации «пропагандистских пресс-туров» и нападках на администрацию, которая пытается «спасти от разрушения». «Во время войны все испытывают трудности, — ответил Зеленский. — Даже вы, хотя вы пока их не ощущаете, потому что вас отделяет хороший океан. Но вы их будете испытывать в будущем».

Его ремарка привела в бешенство Трампа. «Вы не будете диктовать нам, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя очень хорошо, очень сильными. Сейчас вы находитесь не в самом лучшем положении. Вы позволили себе оказаться в очень плохом положении. Сейчас у вас нет карт. С нами у вас появятся карты», — сказал Трамп.

Зеленский несколько раз пытался его перебить и отметил, что ему никакие карты не нужны. «Ты играешь картами, — возражал ему Трамп. — Ты ставишь на кон жизни миллионов людей. Ты ставишь на кон третью мировую. И то, что ты делаешь, очень неуважительно по отношению к этой стране».

Затем в беседу вновь включился Вэнс и поинтересовался, сказал ли им Зеленский «спасибо» хотя бы единожды с начала встречи. «Вы поехали в Пенсильванию и участвовали в предвыборной кампании в октябре. Поблагодарите Соединенные Штаты и президента, который пытается спасти вашу страну», — подчеркнул вице-президент. Когда Зеленский попытался парировать, его снова перебил Трамп. «Тебе никто не давал слова. Твоя страна в большой беде. Ты не победишь. Но у тебя есть отличный шанс из этого выйти нормально благодаря нам», — подчеркнул американский президент.

Затем политики снова начали перебивать друг друга и Трамп, перекрикивая Зеленского, заявил, что если бы не военная помощь на $350 млрд от «глупого президента», без которого «эта война закончилась бы через две недели». Зеленский усмехнулся и саркастично отметил: «Через три дня, слышал я это от Путина». «С тобой будет непросто вести бизнес», — отрезал Трамп.

Вэнс призвал Зеленского поблагодарить новую администрацию, признать свою неправоту и отправиться разрешать все разногласия за закрытыми дверями вместо того, чтобы устраивать шоу перед СМИ. «А мне вот кажется, что хорошо, что американский народ увидит, что происходит. Поэтому я и позволил всему этому так затянуться. Ты должен быть благодарен. У тебя нет карт. Ты похоронен. Твои люди погибают, у тебя нехватка солдат… А ты твердишь: я не хочу перемирия, не хочу перемирия, хочу того, хочу сего. Я скажу тебе так: если ты можешь сейчас заключить перемирие, соглашайся, чтобы прекратили стрелять орудия, а твоих людей перестали погибать», — подчеркнул Трамп. Зеленский сказал, что хочет перемирия, но с гарантиями безопасности.

После перепалки закрытая часть встречи продлилась недолго. По данным Fox News, Трамп попросил Зеленского покинуть Вашингтон. Подписание соглашение и совместная пресс-конференция по итогам были отменены, а Трамп выпустил заявление, в котором назвал состоявшиеся переговоры содержательными. «Многое удалось узнать, что невозможно понять без беседы под таким огнем и давлением. Удивительно, что выясняется на эмоциях, и я понял, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка, потому что он считает, что наше участие даст ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужны преимущества, мне нужен МИР. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», — заключил он.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Джеймс Дэвид Вэнс США Украина
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Дональд Трамп

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