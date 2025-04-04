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Политика ,  
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Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к соглашению по Украине

Европейские лидеры не преуспели во взаимодействии с российским президентом Владимиром Путиным в том, что касается завершения конфликта между Москвой и Киевом, заявил американский президент Дональд Трамп, выразив уверенность, что он, в отличие от них, добьется успеха.

Президент Украины Владимир Зеленский «хочет заключить сделку» об урегулировании, уверен Трамп. «И считаю, что президент Путин готов заключить сделку», — сказал он журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Майами.

Трамп считает, что в обсуждении урегулирования есть прогресс.

Он не стал комментировать поездку в Вашингтон главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и его переговоры с членами американской администрации.

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