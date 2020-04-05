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Трамп назвал ОПЕК незаконной структурой

ОПЕК — незаконная структура, которая уничтожает сама себя, заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме. Трансляция велась в официальном Twitter-аккаунте администрации президента.

«Я всю жизнь выступал против ОПЕК, потому что что это такое? Это незаконная [структура], можете называть ее картелем, можете называть ее монополией», — сказал президент США. Он также отметил, что «ОПЕК не могла бы волновать его меньше», чем она волнует его сейчас. По словам президента, ОПЕК относится несправедливо к США.

Во время брифинга президент также подтвердил готовность ввести пошлины на импортируемую нефть для защиты «тысяч, десятков тысяч рабочих мест в США». «Если мне нужно будет ввести пошлины <...>, я сделаю то, что должен», — подчеркнул Трамп.

Он также рассказал о своих переговорах с Саудовской Аравией и сказал, что королевство рассчитывает заключить сделку с Россией о сокращении добычи нефти. По словам Трампа, в итоге общая добыча может сократиться на 10 млн барр./сутки «или даже больше».

Материал дополняется.

Трамп выразил уверенность в успехе переговоров Эр-Рияда и Москвы по нефти
Политика

Автор: Мария Лисицына
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