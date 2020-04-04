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Падение цен на нефть ,  
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Трамп допустил ввод пошлин против России и Саудовской Аравии из-за нефти

По словам Трампа, Россия и Саудовская Аравия настолько нарастили добычу, что нефть стала дешевле воды. Но вскоре рынок вынудит их сократить производство, добавил он
Фото: Alex Brandon / AP

США не планируют вводить пошлины для России или Саудовской Аравии из-за ситуации на нефтяном рынке, однако это может произойти, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться», заявил в ходе брифинга американский лидер Дональд Трамп.

«Пошлины — это источник большого дохода для нашей страны. Но в том, что касается нефти, нет, сейчас я не делаю этого. Думаю ли я об их введении сейчас — нет. Но если с нами не будут обращаться справедливо, то это, конечно, является инструментом», — отметил он.

На вопрос, планируется ли снятие или смягчение санкций против России, Трамп ответил отрицательно. По его мнению, Россия и Саудовская Аравия настолько увеличили добычу, что нефть стала дешевле воды, однако вскоре рынок вынудит их сократить производство. Из-за падения цен на нефть «невероятно сильно» страдают обе страны, отметил Трамп, добавив, что «спор» между ними наносит ущерб всему миру.

Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти
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По словам Трампа, он выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр./сутки, однако США со своей стороны при этом уменьшать объемы добычи не обязаны. При этом Белый дом ожидает заключение соглашения между Москвой и Эр-Риядом «в ближайшие дни», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт, сообщал источник Reuters.

2 апреля Трамп заявил, что между наследным принцем Саудовской Аравии и президентом России Владимиром Путиным состоялись переговоры, и выразил надежду, что они помогут убрать с мирового рынка 10–15 млн баррелей нефти и повысить цены. После сообщения американского лидера стоимость нефти марки Brent выросла почти в полтора раза.

В Кремле информацию о переговорах опровергли, но 3 апреля Путин провел совещание с руководителями российских нефтяных компаний, на котором заявил, что Россия вновь снизить добычу нефти примерно на 10 млн барр./сутки, если к ней присоединятся страны ОПЕК и США.

Путин заявил о готовности сократить добычу нефти вместе с ОПЕК+ и США
Экономика

Из-за последствий распространения коронавируса COVID-2019 и срыва сделки ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи в начале марта на нефтяном рынке произошел обвал. Страны альянса не смогли договориться ни об изменении условий соглашения, ни о его продлении. Россия выступала за уровня добычи, а Саудовская Аравия настаивала на дополнительном ее сокращении. В итоге в странах прежнего альянса с 1 апреля ограничения по производству были сняты.

Автор: Виктория Полякова
Теги: нефть, пошлины, Саудовская Аравия, Дональд Трамп
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