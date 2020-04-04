Трамп допустил ввод пошлин против России и Саудовской Аравии из-за нефти

По словам Трампа, Россия и Саудовская Аравия настолько нарастили добычу, что нефть стала дешевле воды. Но вскоре рынок вынудит их сократить производство, добавил он

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США не планируют вводить пошлины для России или Саудовской Аравии из-за ситуации на нефтяном рынке, однако это может произойти, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться», заявил в ходе брифинга американский лидер Дональд Трамп.

«Пошлины — это источник большого дохода для нашей страны. Но в том, что касается нефти, нет, сейчас я не делаю этого. Думаю ли я об их введении сейчас — нет. Но если с нами не будут обращаться справедливо, то это, конечно, является инструментом», — отметил он.

На вопрос, планируется ли снятие или смягчение санкций против России, Трамп ответил отрицательно. По его мнению, Россия и Саудовская Аравия настолько увеличили добычу, что нефть стала дешевле воды, однако вскоре рынок вынудит их сократить производство. Из-за падения цен на нефть «невероятно сильно» страдают обе страны, отметил Трамп, добавив, что «спор» между ними наносит ущерб всему миру.

По словам Трампа, он выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр./сутки, однако США со своей стороны при этом уменьшать объемы добычи не обязаны. При этом Белый дом ожидает заключение соглашения между Москвой и Эр-Риядом «в ближайшие дни», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт, сообщал источник Reuters.