Кремль опроверг данные о разговоре Путина с принцем Саудовской Аравии

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Телефонного разговора российского президента Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом пока не было, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, а тот — с Владимиром Путиным о ценах на нефть. «Я надеюсь и ожидаю, что они сократят [добычу нефти] примерно на 10 млн баррелей», — заявил Дональд Трамп.

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