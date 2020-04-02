Политика , 02 апр, 17:56
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Кремль опроверг данные о разговоре Путина с принцем Саудовской Аравии
Дмитрий Песков
Телефонного разговора российского президента Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом пока не было, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, а тот — с Владимиром Путиным о ценах на нефть. «Я надеюсь и ожидаю, что они сократят [добычу нефти] примерно на 10 млн баррелей», — заявил Дональд Трамп.
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