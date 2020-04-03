Путин заявил о готовности сократить добычу нефти вместе с ОПЕК+ и США

Президент заявил о готовности «по-партнерски» сократить добычу примерно на 10 млн барр./сутки

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия готова объединить усилия с другими странами, чтобы совместными усилиями сократить добычу нефти примерно на 10 млн барр./в сутки, заявил президент Владимир Путин.

«Конечно, это все должно происходить по‑партнерски», — сказал Путин на прошедшем в режиме видеоконференции совещании. Глава государства пояснил, что Россия готова к договоренностям с такими партнерами, как США и странами — участницами соглашения ОПЕК+.

Путин пояснил, что сокращать добычу необходимо от уровня добычи, «который сложился до начала кризиса» на мировом рынке. По словам президента, Россия не стремится к тому, чтобы цены на нефть были «слишком высокими», она лишь хочет избежать того, чтобы они были «слишком низкими». Комфортными для России Путин назвал цены в районе $42 за баррель, так как именно из расчета на эту сумму сверстан бюджет страны.

«Причина обвала цен — это выход наших партнеров из Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи и одновременная информация, объявление о готовности наших саудовских партнеров предоставить даже скидки на нефть», — сказал Путин.