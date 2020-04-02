Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
В Петербурге закрыли роддом после обнаружения COVID-19 у беременной Общество, 23:26 Лукашенко посоветовал есть сметанное масло для борьбы с коронавирусом Политика, 23:12 Новак исключил проблему отрицательных цен на нефть для России Экономика, 23:05 Как экономика шеринга переживает последствия пандемии коронавируса Экономика шеринга, 23:00  Самообучение на карантине: что почитать, чему научиться и где «побывать» Экономика образования, 22:59  Сторонники Гудкова решили подать иск к Собянину из-за режима самоизоляции Общество, 22:54 Путин уволил глав двух регионов в разгар борьбы с коронавирусом Политика, 22:44 Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с российской гумпомощью Общество, 22:33 Хоккеист Алтыбармакян подписал контракт с «Чикаго Блэкхокс» Спорт, 22:29 Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек Общество, 22:25 Мэрия Москвы заявила о штрафах для собирающихся большими группами жителей Общество, 22:21 Путин подписал указ об отставке главы Республики Коми Политика, 22:16 Эксперты оценили потери российской экономики из-за пяти нерабочих недель Экономика, 22:14 Бастрыкин лично возбудил дело против двух генералов МВД Общество, 22:06
Падение цен на нефть ,  
0 

Новак исключил проблему отрицательных цен на нефть для России

У российских производителей нефти нет проблемы отрицательных цен, заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, «мы имеем достаточно диверсифицированную инфраструктуру», в отличие от США
Лукойл LKOH ₽5 050 +8,03% Купить
Роснефть ROSN ₽340,5 +6,07% Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Себестоимость добычи нефти на давно используемых месторождениях колеблется в районе $3–7 за баррель, а на новых — в пределах $15–20, сообщил министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в России нет проблемы с отрицательными ценами на нефть, как это произошло ранее в США. «Что касается российских производителей, у нас нет таких проблем, поскольку мы имеем достаточно диверсифицированную инфраструктуру, мы в полном объеме обеспечиваем потребности внутреннего рынка и, соответственно, наша продукция продолжает реализовываться на экспорт», — заявил Новак.

На рынке США 27 марта возникли отрицательные цены на нефть. Из-за падения спроса в условиях распространения коронавируса производители низкокачественной сернистой нефти не могли найти покупателей на сырье. В результате их хранилища оказались переполнены, и, чтобы избежать остановки добычи, им пришлось доплачивать за отгрузку. В частности, компания Mercuria Energy Group Ltd предлагала потребителям в тот день 19 центов за каждый баррель сорта нефти Wyoming Asphalt Sour, вывезенный из хранилища.

Трамп заявил о переговорах России и Саудовской Аравии по нефти. Главное
Бизнес

Схожая ситуация сложилась и в Венесуэле, в которой падение спроса усугубляется еще и введенными санкциями США, под которые могут попасть покупатели венесуэльской нефти. Сообщалось, что стоимость нефти из этой страны упала до $5–10 за баррель.

Российская нефть 31 марта подешевела до $13 за баррель. При такой цене обнуляются экспортные пошлины на нефть и резко снижается НДПИ, которые приносят российскому бюджету больше трети доходов. На следующий день расчетная цена на экспортную российскую нефть Urals стала отрицательной. За 30 и 31 марта расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи нефти в портах Европы.

Стоимость нефти резко упала после того, как 6 марта на заседании ОПЕК+ члены картеля и страны, не входящих в организацию, в том числе России, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Москва предложила сохранить добычу на том же уровне, а Эр-Рияд выступил за дополнительное снижение объемов на 1,5 млн баррелей в день. В итоге сделка ОПЕК+ распалась, что привело к обвалу нефтяных котировок.

Вслед за этим Саудовская Аравия заявила о планах нарастить добычу в 2020 году до 13 млн барр./сутки, что многие эксперты расценили как начало ценовой войны. Россия в ответ увеличивать объемы, по словам Новака, не планирует.

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Бизнес

2 апреля президент США сообщил о прошедших телефонных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Аль Саудом, однако в Кремле эту информацию опровергли. Позднее стало известно, что Эр-Рияд предложил провести срочную встречу стран — участниц сделки ОПЕК+, чтобы прийти к справедливому соглашению о балансировке рынка.

На этих новостях стоимость нефти марки Brent подскочила на 33% до $36 за баррель, однако после опровержения из Кремля опустилась до $29,9 (+21%). Цена американской нефти WTI выросла на 22% до $24,7 за баррель.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Александр Новак, цена на нефть
Материалы по теме
Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5
Бизнес
Новак заявил об отсутствии планов России увеличить добычу нефти
Общество
Трамп заявил о переговорах России и саудитов по добыче нефти
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter