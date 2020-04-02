Новак исключил проблему отрицательных цен на нефть для России

У российских производителей нефти нет проблемы отрицательных цен, заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, «мы имеем достаточно диверсифицированную инфраструктуру», в отличие от США

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Себестоимость добычи нефти на давно используемых месторождениях колеблется в районе $3–7 за баррель, а на новых — в пределах $15–20, сообщил министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в России нет проблемы с отрицательными ценами на нефть, как это произошло ранее в США. «Что касается российских производителей, у нас нет таких проблем, поскольку мы имеем достаточно диверсифицированную инфраструктуру, мы в полном объеме обеспечиваем потребности внутреннего рынка и, соответственно, наша продукция продолжает реализовываться на экспорт», — заявил Новак.

На рынке США 27 марта возникли отрицательные цены на нефть. Из-за падения спроса в условиях распространения коронавируса производители низкокачественной сернистой нефти не могли найти покупателей на сырье. В результате их хранилища оказались переполнены, и, чтобы избежать остановки добычи, им пришлось доплачивать за отгрузку. В частности, компания Mercuria Energy Group Ltd предлагала потребителям в тот день 19 центов за каждый баррель сорта нефти Wyoming Asphalt Sour, вывезенный из хранилища.

Схожая ситуация сложилась и в Венесуэле, в которой падение спроса усугубляется еще и введенными санкциями США, под которые могут попасть покупатели венесуэльской нефти. Сообщалось, что стоимость нефти из этой страны упала до $5–10 за баррель.