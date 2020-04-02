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Падение цен на нефть ,  
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Новак заявил об отсутствии планов России увеличить добычу нефти

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Россия не собирается наращивать нефтедобычу на фоне перепроизводства на рынке, заявил Reuters министр энергетики Александр Новак.

Он уточнил, что не исключены переговоры между Россией и Саудовской Аравией по вопросу ситуации на нефтяном рынке, однако пока таких обсуждений не было.

О том, что Россия не планирует повышать объемы добычи нефти, ранее сообщал со ссылкой на источник в одном из профильных министерств Bloomberg. Источник РБК подтвердил, что российские компании не видят смысла в увеличении добычи на фоне и так перенасыщенного рынка.

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Соглашение об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК+ утратило силу 1 апреля. Члены соглашения так и не смогли договориться об условиях продления договора. После сообщений о развале сделки ОПЕК+ на рынке 9 марта произошел обвал цен. Стоимость нефти Brent упала более чем на 27%, оказавшись ниже $32 за баррель, цена на баррель WTI стала ниже $30. В середине апреля нефть Brent торговалась в районе $24–27 за баррель. Российский Urals на фоне срыва сделки по ограничению нефтедобычи также подешевел, упав менее чем за месяц с $50 до $13 за баррель.

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10 марта стало известно, что Саудовская Аравия увеличит объем добычи нефти на 26% после развала сделки ОПЕК+. Bloomberg назвал это новым шагом королевства в развязанной ценовой войне с Россией.

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп обсудили 30 марта по телефону состояние нефтяного рынка и договорились о взаимной консультации министров энергетики стран.

Теги: нефть, сокращение добычи, Александ Новак
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