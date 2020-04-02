Новак заявил об отсутствии планов России увеличить добычу нефти
Россия не собирается наращивать нефтедобычу на фоне перепроизводства на рынке, заявил Reuters министр энергетики Александр Новак.
Он уточнил, что не исключены переговоры между Россией и Саудовской Аравией по вопросу ситуации на нефтяном рынке, однако пока таких обсуждений не было.
О том, что Россия не планирует повышать объемы добычи нефти, ранее сообщал со ссылкой на источник в одном из профильных министерств Bloomberg. Источник РБК подтвердил, что российские компании не видят смысла в увеличении добычи на фоне и так перенасыщенного рынка.
Соглашение об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК+ утратило силу 1 апреля. Члены соглашения так и не смогли договориться об условиях продления договора. После сообщений о развале сделки ОПЕК+ на рынке 9 марта произошел обвал цен. Стоимость нефти Brent упала более чем на 27%, оказавшись ниже $32 за баррель, цена на баррель WTI стала ниже $30. В середине апреля нефть Brent торговалась в районе $24–27 за баррель. Российский Urals на фоне срыва сделки по ограничению нефтедобычи также подешевел, упав менее чем за месяц с $50 до $13 за баррель.