Трамп выразил уверенность в успехе переговоров Эр-Рияда и Москвы по нефти

Россия и Саудовская Аравия в ближайшие несколько дней смогут выработать какое-либо решение по ценам на нефть. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Я думаю, что они решат это в течение следующих нескольких дней... Обе стороны знают, что им нужно делать», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. По мнению президента США, заключения сделки стоит ждать в ближайшем будущем, потому что сложившаяся ситуация — «это очень плохо для России, это очень плохо для Саудовской Аравии».

Ранее Трамп заявил, что будет участвовать в переговорах о ценах на нефть вместе с Россией и Саудовской Аравией. Он отметил, что обсуждал вопрос цен с президентом Владимиром Путиным и принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом по отдельности.

Цены на нефть обвалились 9 марта после того, как участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее продлении. Саудовская Аравия предлагала дополнительно сократить объемы добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, однако Россия отказалась. С начала года WTI подешевела на 60%, а Brent — почти на 30%.