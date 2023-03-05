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Шольц заявил о своем оптимизме по отказу Китая от поставок оружия России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц: Китай пообещал не поставлять оружие России
Китай опровергал заявления США о том, что Пекин намерен оказать Москве военную помощь. КНР подчеркивала, что придерживается позиции мирного урегулирования конфликта
Урсула фон дер Ляйен&nbsp;и&nbsp;Олаф Шольц
Урсула фон дер Ляйен и Олаф Шольц (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Китай получил просьбу отказаться от поставок оружия России, и она, скорее всего, будет выполнена, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью CNN.

«Мы попросили их не поставлять оружие в Россию <...>, и я относительно оптимистичен, что в этом случае наша просьба будет выполнена», — сказал он (цитата по Tagesspiegel).

На Западе неоднократно заявляли о подозрениях, что Пекин намерен направить Москве «летальное» оружие. 19 февраля такое развитие событий допустил глава Госдепартамента Энтони Блинкен, позднее об этом говорил руководитель ЦРУ Уильям Бернс.

Китайский МИД подчеркивал, что в ситуации с Украиной придерживается мирной позиции, и указывал, что поставками вооружений «на поле боя» занимаются именно США. Данные о возможной помощи Пекина Москве МИД называл «дезинформацией». Кремль отмечал, что ему нечего добавить к этому опровержению.

Источники Reuters сообщали, что для ЕС поставки оружия Китаем России стали бы «красной линией» и поводом для введения санкций. Однако Politico писало, что США не предоставили Евросоюзу каких-либо доказательств подобных намерений КНР. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 марта на совместной пресс-конференции с Шольцем подтвердила отсутствие таких доказательств.

В Белом доме заявили, что Пекин еще не принял окончательного решения по вопросу поставок. Там отметили также, что «были бы счастливы», если бы Китай как-либо оказал помощь Украине в самообороне.

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Среди публичных обвинений со стороны США в адрес Китая по данному вопросу было только то, что китайская компания Spacety Co. передавала ЧВК «Вагнер» спутниковые снимки. «Вагнер» эту информацию опроверг: у ЧВК, по словам ее основателя Евгения Пригожина, есть собственные спутники.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Олаф Шольц Китай поставки оружия
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