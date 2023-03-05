Шольц заявил о своем оптимизме по отказу Китая от поставок оружия России
Китай получил просьбу отказаться от поставок оружия России, и она, скорее всего, будет выполнена, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью CNN.
«Мы попросили их не поставлять оружие в Россию <...>, и я относительно оптимистичен, что в этом случае наша просьба будет выполнена», — сказал он (цитата по Tagesspiegel).
На Западе неоднократно заявляли о подозрениях, что Пекин намерен направить Москве «летальное» оружие. 19 февраля такое развитие событий допустил глава Госдепартамента Энтони Блинкен, позднее об этом говорил руководитель ЦРУ Уильям Бернс.
Китайский МИД подчеркивал, что в ситуации с Украиной придерживается мирной позиции, и указывал, что поставками вооружений «на поле боя» занимаются именно США. Данные о возможной помощи Пекина Москве МИД называл «дезинформацией». Кремль отмечал, что ему нечего добавить к этому опровержению.
Источники Reuters сообщали, что для ЕС поставки оружия Китаем России стали бы «красной линией» и поводом для введения санкций. Однако Politico писало, что США не предоставили Евросоюзу каких-либо доказательств подобных намерений КНР. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 марта на совместной пресс-конференции с Шольцем подтвердила отсутствие таких доказательств.
В Белом доме заявили, что Пекин еще не принял окончательного решения по вопросу поставок. Там отметили также, что «были бы счастливы», если бы Китай как-либо оказал помощь Украине в самообороне.
Среди публичных обвинений со стороны США в адрес Китая по данному вопросу было только то, что китайская компания Spacety Co. передавала ЧВК «Вагнер» спутниковые снимки. «Вагнер» эту информацию опроверг: у ЧВК, по словам ее основателя Евгения Пригожина, есть собственные спутники.