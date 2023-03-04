В Китае объяснили необходимость очередного увеличения военных расходов

Оборонные расходы Китая ежегодно растут в последние несколько лет. В 2022 году они составили 1,451 трлн юаней (около $229 млрд), увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 7%. Пекин опубликует бюджет на 2023 год 5 марта

Фото: Li Yibo / XinHua / Global Look Press

Китаю необходимо увеличить расходы на оборону, чтобы справиться «со сложным вызовами» в сфере безопасности и «выполнить свои обязанности как крупной страны», заявил на пресс-конференции официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ван Чао, передает Bloomberg.

«Модернизация Вооруженных сил Китая не будет представлять угрозы ни для одной страны», — приводит его цитату CNBC.

Журналисты спросили его, на сколько будет увеличен оборонный бюджет и будет ли такое увеличение больше, чем в предыдущие годы. Он отказался привести конкретные цифры. Агентство отмечает, что общий бюджет, включая военные расходы, Пекин опубликует утром 5 марта, когда начнется ежегодная сессия ВСНП.

По словам Ван Чао, в прошлые годы увеличение бюджета на оборону было «уместным и разумным», а доля военных расходов относительно ВВП Китая была стабильно много лет ниже, чем в среднем по миру.

Китай в течение последних лет ежегодно увеличивает свои военные расходы. В 2017 году они впервые превысили 1 трлн юаней (около $144,6 млрд), и в последующие годы, в том числе во время пандемии, они продолжали расти. Исключением не стал и 2022 год, тогда в бюджете предусмотрели увеличение трат на оборону на 7,1% — до 1,451 трлн юаней (около $229,07 млрд).