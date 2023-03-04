Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 80,05 (-0,14) Инвестиции, 03 мар, 16:19 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,01) Инвестиции, 03 мар, 16:19
NYT оценила положение ВСУ в Артемовске как шаткое Политика, 18:34
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 18:26
Раненый мальчик описал нападение и спасение детей в Брянской области Политика, 18:20
Шойгу обсудил боевую подготовку и обеспечение военнослужащих Политика, 18:11
В Китае объяснили необходимость очередного увеличения военных расходов Политика, 18:03
Минздрав сообщил, что партии «Спутника V» уже направлены в Москву Общество, 17:53
Туризм, добыча, стройка: в какие проекты инвестируют в Красноярском крае Новая Экономика, 17:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Почему маньяка Фишера поймали бы быстрее с помощью нейросетей РБК и more.tv, 17:49
Футболист «Спартака» отказался признать отмену его гола в игре с «Уралом» Спорт, 17:45
В СПЧ предложили ввести уголовное наказание за отрицание холокоста Политика, 17:41
Шнуров словами «не дождетесь» ответил на данные об отъезде из России Политика, 17:29
Африка выступила за участие российских спортсменов на Олимпиаде в Париже Спорт, 17:21
Врач сообщил о состоянии раненого мальчика из Брянской области Политика, 17:14
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 17:05
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

В Китае объяснили необходимость очередного увеличения военных расходов

В Китае анонсировали увеличение военных расходов в 2023 году
Оборонные расходы Китая ежегодно растут в последние несколько лет. В 2022 году они составили 1,451 трлн юаней (около $229 млрд), увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 7%. Пекин опубликует бюджет на 2023 год 5 марта
Фото: Li Yibo / XinHua / Global Look Press
Фото: Li Yibo / XinHua / Global Look Press

Китаю необходимо увеличить расходы на оборону, чтобы справиться «со сложным вызовами» в сфере безопасности и «выполнить свои обязанности как крупной страны», заявил на пресс-конференции официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ван Чао, передает Bloomberg.

«Модернизация Вооруженных сил Китая не будет представлять угрозы ни для одной страны», — приводит его цитату CNBC.

Журналисты спросили его, на сколько будет увеличен оборонный бюджет и будет ли такое увеличение больше, чем в предыдущие годы. Он отказался привести конкретные цифры. Агентство отмечает, что общий бюджет, включая военные расходы, Пекин опубликует утром 5 марта, когда начнется ежегодная сессия ВСНП.

По словам Ван Чао, в прошлые годы увеличение бюджета на оборону было «уместным и разумным», а доля военных расходов относительно ВВП Китая была стабильно много лет ниже, чем в среднем по миру.

Китай в течение последних лет ежегодно увеличивает свои военные расходы. В 2017 году они впервые превысили 1 трлн юаней (около $144,6 млрд), и в последующие годы, в том числе во время пандемии, они продолжали расти. Исключением не стал и 2022 год, тогда в бюджете предусмотрели увеличение трат на оборону на 7,1% — до 1,451 трлн юаней (около $229,07 млрд).

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Китай расходы на оборону военные расходы Бюджет
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Reuters узнал о красной линии ЕС для введения санкций против Китая
Политика
Китай выразил протест из-за продажи США оружия Тайваню
Политика
Bloomberg предупредил о риске ядерной гонки из-за поставок урана в Китай
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter