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Глава ЦРУ не исключил передачу Китаем оружия Москве

Глава ЦРУ Бернс не исключил передачу Китаем оружия Москве
Однако Пекин еще не принял окончательного решения об отправке вооружения, и Вашингтон «не видит доказательств фактических поставок летального оружия», сказал Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images North America)

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс не исключил, что Китай может отправить в Россию летальное оружие. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

«Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставить летальное вооружение», — сказал Бернс.

При этом он заметил, что Пекин еще не принял окончательного решения об отправке и что Вашингтон «не видит доказательств фактических поставок летального оружия».

В случае положительного решения председателя КНР Си Цзиньпина это «было бы очень рискованной и неразумной ставкой», считает глава ЦРУ. Он предположил, что китайцы пока пытаются обдумать все последствия такого шага.

По его словам, «нет иностранного лидера, который более внимательно следил бы» за действиями президента России Владимира Путина на Украине, чем Си Цзиньпин. «Я думаю, что во многом он был взволнован и отрезвлен тем, что увидел», — добавил Бернс.

Вашингтон критикует позицию Китая, который, с одной стороны, пытается поддерживать связи со странами Запада, а с другой — укрепляет отношения с Россией. По словам помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка, хотя Пекин и призывает к урегулированию конфликта, «в частном порядке» продолжает помогать Москве и «теперь приближается к тому, чтобы передать летальную помощь».

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Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с выводами разведки, писала, что КНР рассматривает возможность поставить в Россию беспилотники и артиллерийские системы. Об этом также сообщал телеканал CNN.

Летом прошлого года президент Джо Байден предупреждал Си Цзиньпина об экономических последствиях помощи России, сообщал американский лидер. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил об отсутствии у Киева подтверждений намерения Пекина отправить Москве вооружение. Посол в Китае Андрей Денисов весной называл сообщения о поставках китайского оружия в Россию «страшилками».

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Теги
Елена Чернышова
Уильям Бернс ЦРУ поставки оружия Россия Китай
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