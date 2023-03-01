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Пригожин ответил на обвинение США в покупке у Китая спутниковых снимков

Пригожин: у ЧВК «Вагнер» нет необходимости закупать спутниковые снимки у Китая
У ЧВК «Вагнер» уже полтора года есть почти 20 спутников, с которых группа наблюдает за всеми точками мира, утверждает Пригожин. Ранее Госдеп обвинил компанию из КНР в отправке ЧВК спутниковых снимков
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

У ЧВК «Вагнер» нет необходимости закупать спутниковые снимки у Китая, заявил основатель группы Евгений Пригожин. По его словам, у ЧВК уже полтора года есть около 20 спутников, как радиолокационных, так и оптических.

«Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США», — приводит его слова пресс-служба.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что китайская компания Spacety Co. внесена в черный список, так как, по данным американских властей, она предоставляла спутниковые снимки ЧВК «Вагнер».

Spacety с января находится под санкциями США. В заявлении американского Минфина говорилось, что она передавала спутниковые снимки территории Украины компании «Терра-Тех», которая, по данным ведомства, связана с ЧВК.

После попадания в санкционный список компания заявила, что соблюдает санкции против России и не поддерживает с ней связей после введения ограничений.

Власти США также подозревают, что Китай рассматривает возможность предоставления России оружия для использования на Украине. По данным The Wall Street Journal и CNN, КНР может передать России беспилотники, артиллерийские системы и боеприпасы, однако решение пока не принято.

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В конце февраля президент США Джо Байден предупредил, что, если это произойдет, китайскую экономику ждут серьезные последствия. В МИД КНР призвали США, поставляющие «оружие на поле боя», «прекратить перекладывать вину и распространять дезинформацию».

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Виктория Громова Виктория Громова
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Госдепартамент США Китай спутники

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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