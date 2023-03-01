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Госдеп обвинил компанию КНР в отправке ЧВК «Вагнер» спутниковых снимков

Госдепартамент обвинил компанию из КНР Spacety в отправке ЧВК «Вагнер» спутниковых снимков
Компания Spacety с января находится под санкциями США. По данным американских властей, она передавала спутниковые снимки территории Украины связанной с ЧВК структуре, которая также внесена в черный список. В компании это отрицали
Дэниел Критенбринк
Дэниел Критенбринк (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Китайская компания Spacety Co передавала ЧВК «Вагнер», бойцы которой участвуют в боевых действиях на Украине, спутниковые снимки. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, передает Reuters.

Spacety с января находится под американскими санкциями. В заявлении американского Минфина говорилось, что она передвала спутниковые снимки территории Украины компании «Терра-Тех», которая, по данным ведомства, связана с ЧВК. Эта фирма также внесена в черный список США, а саму частную военную компанию ведомство признало транснациональной преступной организацией. Основатель группы Евгений Пригожин после этого сказал, что теперь «наконец-то ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги».

Spacety была основана в 2016 году. Компаниы базируется в Пекине, позже она открыла международную штаб-квартиру в Люксембурге. После попадания в санкционный список США фирма заявила, что соблюдает международные санкции против России и не поддерживает с ней связей после введения ограничений. «Все наши продукты и услуги не предполагают использования в военных целях», — цитирует SCMP сообщение Spacety.

Власти США подозревают, что Китай рассматривает возможность предоставления России оружия для использования на Украине. The Wall Street Journal и CNN со ссылкой на источники сообщали, что КНР может передать России беспилотники, артиллерийские системы и боеприпасы, но решение пока не принято. В конце февраля президент США Джо Байден сказал, что пока Вашингтон не фиксирует передачу Пекином вооружений Москве, но предупредил, что если это произойдет, китайскую экономику ждут серьезные последствия. В Белом доме также заявили, что Китай столкнется с «реальными издержками».

В МИД КНР призвали США, поставляющие «оружие на поле боя», «прекратить перекладывать вину и распространять дезинформацию». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил об отсутствии у Киева подтверждений намерения Пекина отправить Москве вооружение.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Госдепартамент США спутниковые снимки Китай санкции
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