Белый дом заявил о желании увидеть помощь Китая Украине в обороне

США ждут от Китая осуждения военных действий на Украине и хотят, чтобы Пекин помогал Киеву в самообороне. Вашингтон также продолжает утверждать, что КНР может поставить России вооружения для боевых действий на Украине

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Вашингтон хотел бы, чтобы Пекин оказал Киеву помощь в оборонном плане, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям в Белом доме Джон Кирби в эфире CNN.

«На самом деле, мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Помимо этого, США ждут от КНР «осуждения» конфликта на Украине и отказа от помощи России в нем.

Как отметил Кирби, Пекин еще колеблется в вопросе помощи Москве, решение не принято. Другой высокопоставленный чиновник Белого дома заявил журналистам, что КНР из-за боевых действий на Украине находится «в трудном положении, и каждый шаг, который Китай делает в отношении России, усложняет отношения Китая с Европой и другими странами по всему миру». Вашингтон не раз выражал свои «опасения» и заявлял о «последствиях» поддержки Москвы Пекином, отметили в Белом доме.

США неоднократно заявляли, что Китай может оказать России военную помощь. 19 февраля глава Госдепартамента Энтони Блинкен сообщил, что Пекин изучает возможность предоставить «летальную помощь России». Позднее такое допущение сделал и руководитель ЦРУ Уильям Бернс.

Reuters со ссылкой на источники сообщал, что США ищут союзников для возможного введения санкций против Китая и одновременно пытаются собрать доказательства поставок республикой вооружений России.

Китайский МИД в ответ на слова госсекретаря отметил, что именно США отправляют оружие в зону боевых действий, и призвал Вашингтон «прекратить перекладывать вину и распространять дезинформацию». Ведомство подчеркнуло, что Пекин в данной ситуации придерживается мирной позиции, КНР даже представила свой мирный план. Кремль заявил, что ему нечего добавить к «решительному» опровержению китайской стороны по поставкам оружия.