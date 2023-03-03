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Война санкций ,  
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Reuters узнал о красной линии ЕС для введения санкций против Китая

Reuters: ЕС введут санкции против Китая в случае поставок оружия России
Вашингтон так и не предоставил Брюсселю доказательств, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России, и делает противоречивые заявления по этому поводу, пишет Politico со ссылкой на источники в ЕС
Фото: Feng Li / Getty Images
Фото: Feng Li / Getty Images

Европейский союз ответит введением санкций против Китая, в случае если он пересечет красную линию и поставит оружие России, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя ЕС. В то же время Politico пишет, что официальные лица и дипломаты в Брюсселе хотели бы увидеть конкретные доказательства таких действий Пекина, прежде чем использовать ограничительные меры.

Вашингтон располагает данными, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России, что может подразумевать «от боеприпасов до оружия», заявлял в середине февраля госсекретарь Энтони Блинкен. По его утверждению, у США есть доказательства что Пекин уже оказывает Москве нелетальную помощь. Что касается последнего, то, по данным Bloomberg, власти США собрали соответствующую информацию и предъявили ее Китаю.

Пекин назвал высказывание Блинкена распространением дезинформации, в Кремле процитировали соответствующее китайское заявление, сообщив, что добавить к нему нечего. В Киеве сообщали, что не располагают фактами о том, что Китай раздумывает об оказании военной помощи России. 

Politico накануне писало, что предположения о потенциальных поставках Китаем оружия России станет одной из тем предстоящей встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Джо Байдена. В то же время неназванный дипломат из ЕС сказал изданию, что Вашингтон не предоставил Брюссель никаких доказательств, что Пекин рассматривает возможность пойти на такой шаг.

«И, я думаю, если вы посмотрите на сообщения наших друзей из США, вы увидите даже слегка противоречивые сообщения временами», — отметил источник.

Собеседник издания указал, что высказывания Байдена на эту тему были «намного мягче». Так, Байден, например, ранее сообщил, что не ожидает «крупной инициативы со стороны Китая по поставкам оружия России».

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США и ЕС начали поставлять оружие и военную технику Украине после начала российской военной операции. Москва критикует за это западные страны и указывает, что помощь западных стран Киеву не помешает решению задач операции. Власти Китая выступают за мирное урегулирование на Украине и против передачи ей оружия, а в феврале представили свой мирный план

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Китай поставки оружия санкции ЕС США Энтони Блинкен
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