Bloomberg узнал о мешающем поставкам Украине расколе между ФРГ и Польшей

Противостояние обострилось из-за нежелания Германии поставлять Украине танки. В Берлине заявили о давлении со стороны Варшавы, польское руководство же стало обвинять Германию в отказе отправлять Киеву запчасти для Leopard

Олаф Шольц (Фото: David Hecker / Getty Images)

Разлад между Польшей и Германией углубился на фоне конфликта на Украине, в том числе относительно поставок вооружений Киеву. Об этом пишет Bloomberg.

Раскол между Варшавой и Берлином вышел на новый уровень из-за ракет, танков и запчастей для военной техники, направляемой на Украину. Польское руководство не упускает возможности надавить на Германию. В последнее время, уточняет Bloomberg, это касалось отправки танков на Украину — канцлер Олаф Шольц заявлял, что ФРГ не станет направлять танки Leopard 2 Киеву, если это решение не поддержат другие союзники по НАТО, также отправив Украине бронемашины.

19 января, за шесть дней до полученного от Германии разрешения, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не станет дожидаться согласия ФРГ на передачу танков. Он отметил, что «либо мы быстро получим это разрешение, либо поступим по-своему», добавив, что обещанные Польшей 14 танков вряд ли изменят ситуацию на Украине.

После того, как Шольц согласился передать Украине танки, Варшава стала обвинять немецкое руководство в том, что оно отказалось посылать и запасные части для старых моделей этих танков, а они также необходимы Украине.

«Мы очень долго призывали немецкую сторону присоединиться к танковой коалиции и поставлять не только танки, но и запасные части», — заявил президент Польши Анджей Дуда.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у ФРГ нет запчастей для старой версии Leopard. В частности, он признал, что Запад не смог собрать два батальона «Леопардов» для Украины.

Также в Германии раскритиковали состояние танков, направленных Украине. Писториус, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, сказал, что «ситуация выглядит не обнадеживающей, особенно в том, что касается состояния и боеспособности танков». Он добавил, что «мало понимает», зачем Польша так сильно давила на Берлин насчет поставок танков, при этом оставляя небольшое количество бронемашин для себя.

Как отметил Писториус в интервью Bloomberg, чиновники Германии собирают «все боеприпасы по всему миру» для танков старых моделей, одновременно работая над увеличением производственных мощностей. Однако, по его словам, это тоже требует времени, «поэтому мы должны справиться с теми ресурсами, которые у нас есть».

24 февраля, в годовщину начала военной операции на Украине, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что первые «Леопарды» из обещанных 14 уже находятся на Украине.

Власти России заявляли, что поставленные Украине западные танки «будут гореть». Президент Владимир Путин пообещал, что при необходимости ответ Москвы «применением бронетехники не закончится».