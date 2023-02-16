Писториус заявил об отсутствии у ФРГ запчастей для старой версии Leopard

Бундесвер уже много лет не использует версию Leopard 2 A4, которую хотели отправить на Украину, и у него «нет практически ничего» для обслуживания этих танков, сказал глава Минобороны Германии

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У бундесвера нет запчастей для танков Leopard 2 A4, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью The Washington Post. Он напомнил, что ФРГ отправит на Украину 14 Leopard 2 самой современной версии — A6, еще три готова передать Португалия. Что касается Leopard 2 A4, то встает вопрос о боеприпасах и запасных частях для них, указал Писториус.

«Об этом нужно вести переговоры с промышленностью. Все партнеры всегда рады «указать» на Германию. Но хотя Германия может быть местом расположения производства Leopard, этим занимаются частные компании. Бундесвер уже много лет не использует Leopard 2 A4», — сказал министр обороны Германии. Это означает, что у страны «нет практически ничего» для этих танков: «никаких запчастей, в лучшем случае немного боеприпасов».

На этой неделе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в коалицию по Leopard 2 для Украины вошли восемь стран: Дания, Испания, Канада, Нидерланды, ФРГ, Польша, Норвегия и Португалия. Однако газета Die Welt со ссылкой на ответы на запросы сообщила, что правительства Нидерландов и Дании отказались поставлять на Украину танки. Как писало издание, Германия рассчитывала с помощью партнеров передать Украине два батальона Leopard 2. В ФРГ один батальон включает 44 танка, поэтому Киев должен был получить почти 90 Leopard 2. Но в итоге немецкое правительство решило ориентироваться на численность одного украинского батальона, который состоит из 31 танка. Таким образом, обещанное количество Leopard 2 сократилось почти на треть и составляет чуть более 60 единиц, указывала газета.

Однако проблемы возникли и с тем, чтобы передать даже эти Leopard 2. Как планировал Берлин, в один батальон должны были войти танки более старой версии Leopard 2 A4, а в другой — более современной модификации Leopard 2 A6. На данный момент Польша пообещала 14 танков Leopard 2 A4, еще четыре передаст Канада. Норвегия отправит восемь, Испания пообещала от четырех до шести Leopard 2 A4. 14 танков Leopard 2 A6 Киев получит от Германии, три — от Португалии. Таким образом, не хватает еще 14 Leopard 2 A6.

Позднее Писториус признал, что Запад не смог собрать два батальона Leopard 2 для Украины.