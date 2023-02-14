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Министр обороны ФРГ раскритиковал состояние танков для Украины

Министр обороны Германии: танки для Украины находятся в «необнадеживающем» состоянии
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Количество и состояние танков Leopard 2, обещанных Украине, не выглядит обнадеживающим, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус перед началом заседания глав оборонных ведомств стран — членов НАТО. Его слова приводит AFP.

«Ситуация выглядит не обнадеживающей, особенно в том, что касается состояния и боеспособности танков», — сказал Писториус.

Он заявил, что «мало понимает», зачем Польша, которая сильно давила на Берлин насчет поставок танков Украине, мало что оставляет себе. Писториус отметил, что доставка основных боевых танков и боеприпасов Киеву идет медленно, несмотря на скорое наступление России, о котором говорили украинские власти.

На той же встрече глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что в «танковую коалицию» для передачи Leopard вошли восемь стран — Норвегия, Испания, Дания, Португалия, Канада, Нидерланды, Германия и Польша. Он отметил, что цель Североатлантического альянса — не только передать Украине технику, но и обеспечить военные возможности на долгий срок. О необходимости создать «танковую коалицию», чтобы обеспечить контрнаступление Украины, говорил министр обороны республики Алексей Резников.

Российское руководство критикует поставки оружия Украине. Президент Владимир Путин заявил, что Москва знает, чем ответить, и подчеркнул, что «применением бронетехники дело не закончится».

Теги
танк Leopard Германия Минобороны Украина
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