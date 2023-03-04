Rheinmetall купит у Швейцарии почти 100 танков Leopard 1 для Украины

Немецкий концерн собирается купить у швейцарской компании Ruag 96 старых танков, которые та закупила в Италии в 2016 году. Боевые машины не готовы к эксплуатации, после подготовки их отправят на Украину

Немецкий производитель вооружений Rheinmetall собирается купить танки Leopard 1 у швейцарской компании Ruag, пишет газета Tages-Anzeiger, выдержки из статьи приводит

Die Welt.

Речь идет о 96 старых танках, не готовых к эксплуатации, которые Ruag закупила в Италии в 2016 году. Они все еще находятся в этой стране. После подготовки их отправят на Украины, рассказала представитель Ruag.

3 марта газета Blick писала, что Rheinmetall хочет выкупить у Швейцарии старые танки Leopard 2, чтобы «заделать брешь» в ЕС и НАТО из-за поставок на Украину. Речь идет о 96 списанных Leopard 2. По данным издания, в письме от 23 февраля министр обороны Германии Борис Писториус и вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек обратились с просьбой разрешить продажу Leopard 2 концерну Rheinmetall к министру обороны Швейцарии Виоле Амхерд. Они заверили ее, что танки не будут переданы Украине. Комиссии по политике безопасности Национального совета и Совета кантонов ранее уже отклонили парламентскую инициативу о возвращении Германии до 30 из 96 списанных танков, отмечает издание.

4 марта главы Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания ведет переговоры о строительстве танкового завода на территории Украины, который сможет производить до 400 танков типа Panther в год. Строительство обойдется приблизительно €200 млн, считает он.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев пообещал «салюты из «Калибров», если завод будет построен. «Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», — написал он в телеграм-канале.