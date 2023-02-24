Глава Минобороны Польши Блащак: танки Leopard 2 уже находятся на Украине

Польша сообщила, что танки Leopard 2 уже находятся на Украине

В январе Польша обещала передать Украине 14 танков Leopard 2 до середины марта. Польский министр обороны сообщил, что первые машины уже прибыли на Украину

Танк Leopard 2 (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Польша уже отправила на Украину первые танки Leopard 2 из 14 обещанных, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Сегодня польские [танки] Leopard уже попали на Украину», — заявил он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который находится с визитом в Киеве, уточнил, что на сегодняшний день Польша предоставила Украине в общей сложности около 250 различных типов танков.

В январе несколько европейских стран практически одновременно объявили о решении поставить современные танки Украине: Британия пообещала отправить Challenger, США — Abrams, Германия, Польша, Канада и другие — Leopard, Франция — колесные AMX-10 RC.

Президент Польши Анджей Дуда говорил о намерении НАТО передать Киеву танки для нескольких бригад — типовая танковая бригада ВСУ состоит из минимум 93 танков. Польша сообщала о намерении отправить 14 танков Leopard 2. По словам Блащака, все машины будут переданы к середине марта. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак также утверждал, что вместе с ранее обещанными машинами Варшава отправит 60 танков PT-91 Twardy.

Власти России настаивают, что поставленные Украине танки «будут гореть», президент Владимир Путин пообещал, что ответ Москвы «применением бронетехники не закончится». МИД видит в поставках танков признаки эскалации конфликта.

В НАТО подчеркивают, что отправки вооружений связаны с намерением сохранить Украину как суверенное государство, чтобы конфликт завершился за столом переговоров.